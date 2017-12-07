車上突現3名陌生乘客 超萌畫面讓上萬網友融化！

超萌畫面，讓網友融化！（圖擷取自爆廢公社）

2017-12-07 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕準備騎車時，突然發現車上多了3名乘客，該怎麼辦呢？

一名網友在「爆廢公社」分享一張照片，照片中，一台紅色摩托車上，前方腳踏板竟出現3隻小貓，牠們探頭的模樣，以及水汪汪的大眼，萌翻不少人。

網友將照片PO出，並打趣說「突然發現車上多了三名乘客怎麼辦？」該張照片吸引超過1.6萬名網友按讚，並直呼說「太可愛了」、「收了吧」、「收編！」「抱緊處理」、「只能用妳的寶貝球收伏了」。