活化彰化台鐵舊宿舍民間發起第1屆鐵路村文化活動

2017-12-07 13:15

〔記者張聰秋／彰化報導〕目前暫定「文化景觀」的彰化台鐵舊宿舍群，彰化縣政府文化局將於12月25日舉行文資審議大會給予其身分，彰化縣鐵路村文化再生協會人員，為了展現民間對活化台灣鐵道文化的熱忱和願景，號召在地里民和民間團體，在舊宿舍群發起第1屆鐵路村文化活動，希望為文資保存找到新的生命出口。

活動為期1年，每月不定期在舊宿舍群主要巷弄（彰化市彰美路1段8巷）登場，後天（12月9日）首次登場，從早上10點到下午4點，內容包括蘇昭旭教授鐵道文化專題演講、音樂表演、半線風景美展與農民公益市集、扇形車庫及鐵路宿舍村導覽。

主辦單位彰化縣鐵路村文化再生協會，今邀請文化局長陳文彬、縣議員林世賢、新華里長林福松、賴和文教基金會執行長周馥儀，還有一群關心台鐵舊宿舍群的里民群聚在舊宿舍群8巷為活動暖身。

林世賢說，這是很難得的活動，由民間團體自發性發起，讓更多市民參與，由參與了解鐵道文化資產的意義和價值，很有其代表性。

在地生活60多年的里長林福松說，台鐵舊宿舍群有老中青里民共同的記憶，藉由導覽和文化講演，讓老宿舍找到新生命。

陳文彬說，文資保存光靠政府力量是不夠的，官方民間一起做，結集在地里民力量，活化速度和成效會很快。

彰化縣鐵路村文化再生協會總幹事顏淑女說，協會希望把彰化台鐵舊宿舍群打造成嘉義「檜意森活村」，讓彰化鐵道文化能與扇形車庫、農業倉庫、小西串連成彰化的「鐵路村」。

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