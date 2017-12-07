台鐵第2輛親子車廂明年初推出 擇定東部幹線加班

2017-12-07 10:30

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵PP自強號共有32輛無座位車廂（PPD車廂），今年8月6日推出需事先預約的親子車廂後，深受大小朋友喜愛，並於11月22日開放網路訂票；目前親子車廂每週日開行樹林往返台東各1列次，主因台鐵僅一輛車廂正式上路。台鐵局表示，PP自強號32輛無座位車廂，已規劃將20輛車廂改為親子車廂、11輛改為無障礙優先車廂；預計明年第一季以前，可新增親子車廂班次，但仍規劃加強東部班次，西部幹線想搭親子車廂仍要再等等。

PPD車廂早年是用來做餐車，但因成效不彰將餐車內裝拆除，為全無座位車廂。許多民眾若無座位時，都會到該車廂席地而坐；不少自行車友更認為，該車廂是專門讓車友放自行車的空間。台鐵局運務處長張錦松表示，去年4月22日起放寬旅客攜車袋自行車乘車規定，比照台灣高鐵、捷運，自行車不論摺疊與否，只要放入攜車袋，長寬高總合不超過220公分，最長邊不超過150公分，均可搭乘各級列車。

台鐵局表示，針對PPD車廂一直有再檢討，不是專門定義給車友使用；該車廂除做過餐車外，也曾經辦理自強號幹線快遞業務，但成效都不好。現在空著未使用，是因尚未找到有效利用方式，但台鐵也不能讓這車廂一直空著不用，現在決定要做親子車廂、無障礙優先車廂；改造期間若第12車附掛PPD車廂，仍會開放給車友置放自行車。

目前PPD車廂有1輛因事故尚未修復，其餘31輛規劃20輛改造為親子車廂，內裝規劃都與第一輛相同，現行已完成3輛車廂改造，並進行測試當中，剩餘17輛將於明年起，以每月完成1輛車的速度改造，預計民國108年5月完成後，再開始改造無障礙優先車廂，同樣每月完成1輛車改造。

親子車廂規劃班次，最主要是配合編組運行，台鐵局表示，初期選擇東部幹線增班，是因為東部樣態較屬於旅遊，而西部幹線替代性較強。無障礙優先車廂改造，將把車門做寬、止滑、完成輔具裝設，車廂牆壁上有安全帶可扣住輪椅，讓行動不變輪椅族可搭同車廂一同出遊；若空間無人使用，仍可做為自行車友放置合格車袋空間。