明冷氣團南下 北部濕冷下探13度

明（8日）冷空氣再度南下，這波冷空氣強度將比上波還強，台北將降至14度，有機會首度達冷氣團標準。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-12-07 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕昨天深夜至今晨受到從海峽移入的回波影響，北台灣、中部山區降雨明顯，今（7日）白天冷空氣減弱，各地氣溫略為回升，明（8日）冷空氣再度南下，這波冷空氣強度將比上波還強，台北將降至14度，有機會首度達冷氣團標準。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》指出，今日氣溫微升，不過水氣仍多，北部、東半部及中部地區有雨，北台灣濕冷、中部白天涼早晚冷、南部雲多氣溫略降；明、後（9日）兩天冷空氣再度南下，依目前模式模擬的強度顯示，這波冷空氣比前波更強，北台灣沿海、空曠地區最低溫將降至12、13度左右；台北市也將降至14度左右，首度有機率觸及氣象局所定義的「大陸冷氣團」。（台北低溫達12-14度）

氣象專家吳德榮提醒，明天冷氣團的水氣較前波多，北部、東半部有局部雨，其他山區有零星飄雨的機率，北台灣濕冷感受明顯，民眾注意多添衣物、保暖。

這波冷氣團將影響到週六（9日），週六下半天開始轉乾，週日（10）各地天氣恢復晴朗穩定的型態，白天氣溫明顯回升；下週一可能再有另一波冷空氣南下，其強度與影響時間因模擬時間較久，有較大的不確定性，需持續觀察。