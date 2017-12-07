台大機械碩起薪多少？他開這價格被拒門外

台大機械碩士的起薪，引起網路熱議。圖為台大就業博覽會。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-12-07 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕台大機械碩士值得起薪給多少？一名網友表示，最近面試了一位台大機械碩士剛畢業無工作經驗，要求起薪5萬8000元，但與公司人資核薪的4萬6000元差異太大，只好忍痛割捨。

網友「cykuo919」在Mobile01上PO文表示，最近部門中一個成員決定轉調中國廠，所以只好補人，不知道是否太久沒面試，脫離現實狀況，且他的公司位在台中，並非在台中科技園區，面試了一位台大機械碩士剛畢業無工作經驗，對方說台北有家公司開出5萬8000元，要求起薪5萬8000元，看上對方腦筋不錯，學起東西來應該很快，但是與公司人資核薪的4萬6000元差異太大，所以忍痛割捨。

「cykuo919」指出，這個工作新手短期不可能有產出，只能以46K當他學習期薪資，認為這個台大生很聰明、未來可能很好用，只是想想而已。他還說，後來這位台大機械碩士打來問人資有沒有錄取，人資跟他說我們的薪資跟他的希望有落差，所以後來決定用另外一位人選，但他表達他有想來，因為我們的文化跟做的事情讓他喜歡，薪資其實都可以再討論。人資跟他講，降價以求是沒必要的，短期接受，心中還是覺得委屈，也是待不久，所以祝福他能找到心目中的理想工作。

有網友認為，他應該去外資、應材、台積電這類型公司上班，薪資才會高，何必到跑到中南部台大機械所是他選公司，不是公司選他。有人認為，人才難得，他曾和台大碩士畢業新人共事過，腦袋非常聰明一點就通，能夠看別人開發2年多以上的東西。

有網友表示，物價上漲，薪水上調很合理，「20年前起薪都48K了，過了20年還開46K，要是我講不出口」、「20年前國立大學學費不到1萬，現在台大學雜費都要2到3萬了，算算通貨膨脹他投入的成本，多個1萬元不是很過分吧。」