排放PM2.5柴油車佔16.9％ 南市從嚴取締

南市防制柴油車排煙污染空氣，今年提高管制標準，並展開稽查。（記者蔡文居攝）

2017-12-06 17:28

〔記者蔡文居／台南報導〕 台南市機動車輛排放的細懸浮微粒PM2.5佔總排放量的29％，其中柴油車排放的PM2.5就佔了總排放量的16.9％，南市環保局防制柴油車排煙污染空氣，今年11月起提高管制標準，本月展開稽查，將嚴格取締，希望柴油車主儘速改善車輛排煙，取得合格排煙標章。

環保局表示，包括安平商港、樹谷園區、南科台南園區、永康科技園區與柳營科技園區等5處空氣品質淨區，出入車輛需取得A1至A3的排煙標章，等同符合五期排放標準的車輛，才享有逕予放行的待遇，該局將嚴格執法取締。

環保局表示，南市機動車輛排放的細懸浮微粒PM2.5佔總排放量的29％，其中柴油車排放的PM2.5就佔了總排放量的16.9％；而柴油車排放的PM2.5有62.3％是來自各工業區出入頻繁的柴油大貨車，環保局因而制定空品淨區管制政策，減輕柴油車輛排放污染物。

環保局表示，環保署目前也提出空污法修正案，未來將劃設空氣品質維護區，可限制特定車輛進入，一、二期老舊車輛將是首要的對象，三期車未來也要加裝濾煙器才可進入，籲請車主把握環保署針對老舊大型柴油車淘汰及加裝濾煙器有補助的機會，淘汰一、二期老舊大型柴油車可補助5萬至40萬元，三期老舊大型柴油車加裝濾煙器可補助7萬至15萬元。