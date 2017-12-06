坦言很挫折！白秀雄請辭救國團理事長

白秀雄說，由於提出的改革理念不被救國團接受，決定辭去所有救國團職務，未來也不會再參與任何救國團的活動。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-12-06 15:41

〔記者吳柏緯／台北報導〕道不同，不相為謀！救國團理事長白秀雄稍早表示，由於提出的改革理念不被救國團接受，決定辭去所有救國團職務，未來也不會再參與任何救國團的活動。

提書面辭呈 卸下所有救國團職務

救國團除了不當黨產處理委員會的調查，內部的改革路線也爭論不休。救國團理事長白秀雄日前提出一份改革方案，內容包含更改團名與擴大招收會員等新制度，不過相關提案被內部否決，甚至被部分人視為破壞歷史。白秀雄坦言很挫折，找不到堅持下去的理由，因此於今天下午以書面提出辭呈，卸下所有救國團職務。

提案有兩項受到內部很大反彈

白秀雄說明，他的提案中有兩項受到內部很大的反彈，其一是將現行的團名「中國青年救國團」正名為「中華青年服務團」；另一個是放寬會員入會限制，讓一般民眾也有機會參與活動。

白秀雄進一步說明，目前救國團的新入會員須由兩位現任會員推薦，且每年新增會員人數上限為10人。他表示這樣並不符合擴大參與的精神，因此提案放寬相關限制，然而提案卻不被團內接受。

既然大家理念不同 只能分道揚鑣

改革提案被否決，白秀雄表示很挫折，也不知道堅持下去的意義是什麼，在經過深思後決定辭去所有救國團的職務。他並透露，有一些人勸他至少要保留理事一職，才能發揮影響。但白秀雄認為既然大家理念不同，就只能分道揚鑣。

白秀雄表示，未來仍會以志工的身分參與各福利團體的活動，貢獻一己之力。