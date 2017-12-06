花甲男孩「鄭家祖厝」在烏日九德里 里長籲設指示牌

電視劇「花甲男孩轉大人」爆紅，又將有電影版，「鄭家祖厝」吸引劇迷打卡拍照。（記者蘇金鳳攝）

2017-12-06 15:20

〔記者蘇金鳳／台中報導〕電視劇「花甲男孩轉大人」爆紅，劇中「鄭家祖厝」是位在烏日九德里環中路附近的一所古厝，已吸引不少追劇族朝聖，目前花甲男孩正在拍電影，而「鄭家祖厝」將再入鏡，里長林國佑建議市府要設指示牌，讓想要看祖厝的民眾能順利找到地方。

植劇場的「花甲男孩轉大人」爆紅，引發討論，雖然故事地點是在台南，但很多場景都是在台中拍攝，如瑞安宮及有一些相當具有農村的美景就在大肚。

其中，劇中「鄭家祖厝」拍攝地就是在烏日九德里內，在環中路樹德山莊附近，里長林國佑表示，當時劇組到此探景時，看到古厝前有一片稻田，後有鐵路，還有火車爬坡的畫面，非常喜歡此一場景。

九德里很多里民都曾在劇中「軋一角」，當臨時演員，在拍攝期間，成為里民相互熱烈討論的話題。

由於花甲男孩電視劇很受歡迎，因此電影版「花甲男孩」也在拍攝中，而且全員集合，還要在明年的春節上映，而「鄭家祖厝」則將再度入境。

也在劇中臨演一角色的里長林國佑表示，花甲男孩電視劇在爆紅時，就有不少民眾跑到祖厝來拍照，一旦電影上映，相信一定會受歡迎，而電影也會在海外上映，屆時劇迷也將會有來自國外。

但是很多民眾、即使是烏日人，都不知道「鄭家祖厝」在那裡，因為並不好找，林國佑表示，市府應該如屏東縣政府一樣，在海角七號電影爆紅後，把阿嘉的家等各景點設指示牌，將台中市有入鏡的各景點設置道路指示牌，更應列入台中市的觀光景點，將有助於台中市的觀光產業。