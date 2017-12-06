促轉過關！「中正」各院校是否改名 教育部長這麼說

「促轉條例」三讀通過後，針對各級名為「中正」的學校是否更名，教育部部長潘文忠表示，將依法和學校及地方政府討論。（資料照 記者林曉雲攝）

2017-12-06 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕立法院院會昨三讀通過促轉條例，對以「中正」或「介壽」為名的學校，將面臨改名的衝擊，對此，教育部部長潘文忠表示，由於通過的法令非常明確，因此，教育部將和學校及地方政府討論，看後續如何處理。

綜合媒體報導，立法院昨天晚上通過「促進轉型正義條例」中第5條明確載明，「出現於公共建築或場所之紀念或緬懷威權統治者之象徵，應予移除、改名，或以其他方式處置之」，這也代表全台灣197條「中正路」和18所名為「中正」的學校，可能得面臨改名的狀況，而且校園內的蔣公銅像也要移除。

潘文忠今天（6日）赴立法院出席教育及文化委員會前，接受媒體採訪時表示，「促轉條例」中明訂，有關於威權時代的意涵應適度予以提除，學校本身是公共場所，針對名為「中正」的各級學校，將會依法與各級學校、地方政府做適法上研處；至於校內設有蔣公銅像的問題，潘文忠也強調，學校所有象徵威權時代的文物，或涉及威權象徵規範明確文物，在「促轉條例」通過後，也應跟學校、地方政府做適法上的處置。

而面對學校有可能遭「更名」的情況，不少學校的校友都表示，如果要更名的話，學校應邀請學校所有師生、校友及鄰近民眾共同參與公聽會、公投，徵詢相關當事人的意見。