台大解禁麻將 在宿舍打麻將不會被退宿

台大宿舍解禁「打麻將」。圖為台大總圖外牆光雕秀。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-12-06 07:33

〔即時新聞／綜合報導〕在台大宿舍解禁「打麻將」，台大學生會福利部臉書公布宿舍管理辦法修正案，其中，「打麻將」會被退宿的文字已刪除，等同宣布可以在宿舍內打麻將，這項修正條文仍待學生輔導委員會確認後完成修法程序。

不過，學生會也提醒，打麻將若聲音過大，影響到其他舍胞的居住安寧，學校仍可以用同項的「其他違法或危害公共衛生、居住安寧或公共安全之行為」予以處分。

對於這項解禁動作，台大學生會福利部表示，「『打麻將』列為退宿的標準之一，此與麻將長年來所受之汙名有很大的關係」。「麻將之所以會被汙名化的原因在於，很容易被拿來與賭博連結，賭博牽涉到複雜利益關係，也與部分犯罪行為產生關聯，導致對麻將的負面刻板印象沉重」，但「麻將與賭博是兩件不同的事情，不應對其加以限制，在宿舍可以玩桌遊、下圍棋、下象棋，但同樣不干擾到其他人的情形下，打麻將卻有可能受到退宿處分，明顯不符合比例原則」。

學生會福利部認為，這次將「打麻將」等文字從管理辦法中被退宿的規定中刪除後，有助於解除過去對於麻將之汙名。若不牽涉賭博，也可在宿舍正當進行麻將遊戲。學生會也呼籲全面檢視校園中的其他規範，不應將「打麻將」明列作為禁止項目，還麻將一個清白。