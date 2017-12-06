冷氣團發威！低溫下探13度 週五還有一波

今天受到大陸冷氣團影響，今清晨是此波冷氣團氣溫最低的時候，北台灣低溫約在13至14度，其他地區則在16到17度。（資料照）

2017-12-06 06:28

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天受到大陸冷氣團影響，今清晨是此波冷氣團氣溫最低的時候，北台灣低溫約在13至14度，其他地區則在16到17度，迎風面的北部及東半部會有局部下雨的情形，中南部地區則是以多雲的天氣為主。

氣象局表示，今天北部與東半部下雨機率高，特別是基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區，中南部則是以多雲的天氣為主，不過山區仍會有零星的降雨。

溫度方面，中部以北、東北部的低溫約13、14度，其他地區低溫約16、17度，明天北部、宜蘭、花蓮白天高溫約18到21度，其他地區白天高溫約23、26度。

明天大陸冷氣團會稍減弱，溫度小幅回升，不過整體來說還是偏涼，早晚溫差大。週五則會有另一波大陸冷氣團接續南下，此波冷氣團會持續影響到下週日的清晨，北台灣低溫則會下探到13、14度，其他地區則在16到17度。

今天在強烈東北風影響下，台南以北、花東及恆春半島沿海空曠地區及外島風力將到8至9級，北部、東北部沿海甚至會有長浪發生的機率，提醒民眾若前往海邊活動或從事海上作業請注意安全。

今天受大陸冷氣團影響，背風面高屏地區因擴散不良為紅色警示（對所有族群不健康），雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒；雲嘉南局部地區仍有機會出現揚塵天氣，馬祖金門仍受境外污染影響為紅色警示（對所有族群不健康）。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 12 ~ 17 16 ~ 22 18 ~ 24 15 ~ 21

今天各地天氣概況。（圖取自氣象局）

今天各地紫外線概況。（圖取自氣象局）

氣象局發布陸上強風特報。（圖取自氣象局）