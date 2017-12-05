台南黑琵染H5N6 農委會：和年初花蓮幼鴨的H5N6不同

黑面琵鷺陸續抵達台灣過冬，上週五台南市安南區拾獲一黑面琵鷺屍體驗出H5N6亞型高病原性禽流感，經農委會證實，與今年初在花蓮玉里幼鴨身上檢出的H5N6，兩者病毒型別完全不一樣。（資料照，記者王駿杰攝）

2017-12-05 20:30

〔記者吳欣恬／台北報導〕上週五台南市安南區拾獲一黑面琵鷺屍體，昨天確診檢出H5N6亞型高病原性禽流感，農委會副主委黃金城指出，和今年初在花蓮玉里幼鴨身上檢出的H5N6，兩者病毒型別完全不一樣，目前尚無傳人紀錄。

黃金城指出，在黑面琵鷺屍體檢出的H5N6病毒和日本上個月在野鳥屍體檢出的H5N6病毒一樣，是由上一季在歐洲大流行的H5N8的HA基因、跟泛亞洲型的NA基因重組，過去沒有傳人的紀錄。黃金城解釋，禽流感是否會傳人，病毒的HA基因很重要，這隻病毒的HA基因是H5N8來的，跟年初花蓮幼鴨檢出H5N6的HA基因完全不一樣，相似度也不高，推測應是從日韓來的。

黃金城推測，這隻染上H5N6高病原性禽流感的黑面琵鷺在日韓感染後，還沒發病就飛到台灣。他說，黑面琵鷺是群體行動，但是否會傳染給其他黑面琵鷺還要看接觸的情形，他說，黑面琵鷺有個好處，如果是野鴨會進到內陸的池塘，但黑琵只會在海岸線活動，對禽場威脅較小。

防檢局副局長施泰華指出，死亡黑面琵鷺的拾獲地點周圍5公里內共有十間禽場，除了4場白肉雞場進行移動管制及採樣，並加強消毒，其他皆已空場。另外，全國共十個濕地周圍半徑3公里內的禽場啟動主動監測。

另外，自12月11日起，全國約300場露天飼養的鴨場將全面進行採樣送檢；彰化以南的6縣市土雞場則以每個月90場的頻度展開抽檢，國內所有蛋雞場也以每個月30場的頻度進行抽檢。

畜牧處也要求全國土雞場以棟為單位，5天內出清。因為目前土雞箱籠都已配掛溯源標示牌，如果發現有土雞場未於5天內出清，將派人至土雞場進行勸導，如未改善，將要求獸醫不發給上市前健康證明書。