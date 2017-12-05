「捐血捐到見副總統」 王耀宏捐35年血獲表揚

2017-12-05 15:48

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市元培醫事科技大學老師王耀宏從年輕開始就捐血，已持續35年，捐血次數達216次，獲選105年度績優捐血人，今天接受副總統陳建仁表揚，王耀宏說，捐血早成為習慣，時間到，內心就有一股聲音要他快去捐血，還幽默打趣說，原來捐血可以捐到見副總統。

王耀宏說起第一次捐血的經驗，他說，當時他是個高二學生，某個週六下午經過台北市新公園、也就是現在的228公園，他看到捐血車，因為好奇，上去詢問如何捐血；就這樣開始超過35年的捐血歷史，不知不覺捐血至今，已有216次。

王耀宏說，印象最深刻的是就讀中國醫藥大學時，大一住在學校宿舍裡，某個晚點名後的夜晚，突然從廣播中聽到舍監說有血型O型，有捐血經驗的同學請到舍監門口集合。因為有捐血經驗，且又是O型，所以就放下手邊書本，與幾個有資格同學前往捐血，才得知學校附設醫院急診室有病患需要緊急輸血，希望我們可以協助，於是同學就到附設醫院血庫等待採血，大家都捐250cc血液給需要緊急輸血的病患。

王耀宏說，捐血已成為習慣，時間到了，就有去捐血，且捐血後，人就神清氣爽，他說會捐到不能捐為止，因為能幫助他人，是件有意義的事，尤其是讓有需要者運用到，也算是好事。

而醫療財團法人台灣血液基金會今年選出一百零五年度績優捐血人，王耀宏是捐血獲獎表揚者之一，今天接受副總統陳建仁表揚，他笑說，能捐血捐到見副總統，也算始料未及的好事。