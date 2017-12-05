數百位醫師教授聯署 高雄反空汙12/7日上街頭

高雄反空汙，將於12月7日上街頭遊行。（記者葛祐豪攝）

2017-12-05 11:19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄冬季的空汙問題嚴重，南部反空汙大聯盟發起反空汙聯署，累計有128位教授、123位醫師、300位中學教師響應，總計1600人聯署，宣布12月7日將上街頭遊行，呼籲政府拿出具體解決空汙的辦法。

南部反空汙大聯盟今早在凹仔底捷運站演出行動劇，凸顯高雄空汙的嚴重性。反空汙大聯盟發起人、嘉南藥理大學副教授陳椒華表示，高雄市長期被工業區包圍，包括台電興達火力發電廠、仁武大社石化工業區、台電大林火力發電廠、林園石化工業區、大林煉油廠、臨海工業區（中鋼、中油等），這些重工業工廠日夜運作，揮發性有機物、戴奧辛、粉塵、PM2.5等，使高雄市民平均餘命為六都最低，只有78.9歲。

樹德科大資訊管理系助理教授張興亞說，高雄空汙惡化，卻不見市府開出一張罰單？「高雄市民不要當人體空氣清淨機。」

研究癌症20年的高醫大生物科技系教授陳逸夫指出，今天高雄的空氣品質指數AQI又逼近紅色警戒，目前高雄市罹患肺癌比例，雖沒有特別高，但吸入過多PM2.5，可能累積過多突變，誰能保證10年、20年後，高雄市罹患肺癌人數不會大幅增加?

南部反空汙大聯盟預計12月7日，舉辦反空汙大遊行，當天下午1點從凹仔底捷運站4號出口出發，遊行訴求共有4點如下。

遊行訴求首先要求提高空汙費：Sox及NOx應高提到每公斤至少300元，VOCs每公斤1000元，並針對PM2.5、PM10、臭氧徵收空污費，進行臨海、林園、仁大等工業區10公里範圍內民眾長期流行病學調查及健康風險評估。

其次，國營事業中鋼、中油、台電汙染實際排放量應在3年內降低50%。台電大林、興達電廠禁燒生煤，改為天然氣、中油高煉廠認可量歸零、停止新四輕、南星洲際填海放油槽計畫、中鋼壓煉製程改為天然氣，煉焦爐焠火塔溼式改乾式、煤礦砂堆置場室內貯存。

第三點是反對燃燒生煤，應比照桃園市、台中市、雲林縣，立即訂定禁燒生煤自治條例，並限期淘汰重油設備。

最後是反對空污法、環評法不當修法，總量管制應以實際排放量為計算基準，且其他途徑如移動汙染源減少之排放量，不得抵換給固定汙染源使用。