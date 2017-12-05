全國首創「結婚補助」 恆春盼搶救人口直直落

恆春將推出全台首創的居民結婚補助，結婚示意圖。（記者蔡宗憲攝）

2017-12-05 00:12

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣恆春鎮長期受核三廠及三軍聯訓基地影響生活，雖造就當地居民不少特殊「福利」，卻難挽救逐年下滑的人口數，恆春鎮公所為了鼓勵居民「增產報國」，除了優於全台的豐厚生育補助，近期將推出全台首創的居民結婚補助，設籍鎮民結婚最多可領到2萬元。

「在恆春，結婚補助不再只是軍公教才有。」恆春鎮長盧玉棟說，恆春人口數長年曲線呈現下滑，年輕人移籍外流及擔心生孩子養不起的擔憂，造成生育率不佳，近年新生兒每年僅300名左右，希望睦鄰補助用在鎮民身上，鼓勵結婚及生產，「從結婚、生育到學齡前的一條龍補助，盼提高生育率。」

全國首創的「居民結婚補助」，恆春鎮公所已經在官網上公告補助辦法，預計以今年8月28日辦法公告前設籍連續1年以上，至戶政事務所完成登記，每年度僅得申請1次（與同配偶再婚不予補助），一對夫妻補助1萬元，如新婚夫妻都是恆春鎮民，則可補助2萬元。

已開放申請的「屏東縣恆春鎮結婚補助辦法」，財源來自核三廠回饋金、關山風景區收入及自有財源，已在恆春鎮代會審議中，最快明年初就能開始領取。

恆春鎮代會主席周志仲表示，這項居民結婚補助預算雖還未正式通過，但對於恆春鎮公所提昇人口數的努力樂觀其成，希望政策能夠列入正式自治條例，成為長期推行的補助項目，以免首長更迭後，政策跟著改變。

除了居民結婚補助，恆春鎮的現行生育補助，第一胎及第二胎都可領3萬元，第三胎高達5萬元，前三胎的補助也是全台灣最高；幼童學齡前的就學補助則是每學期1萬元。

根據恆春戶政事務所統計，恆春鎮人口在民國65年間曾達到3萬6000餘人，民國100年人口數跌破3萬1000人後，去年更出現54年來的新低3萬783人，只略高於民國53年底的數字，今年至目前為止3萬706人仍是呈現下滑趨勢。

近5年恆春整體出生人數，在優渥生育補助鼓勵下，雖略有起色，仍每年在300人以下，難以彌補每年去世近350人造成的缺口，眼看就要跌破3萬人大關，也是恆春鎮公所祭出「居民結婚補助」的主因。