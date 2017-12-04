全國唯二！校園鳥居塵封 陸豐國小重建「勤學門」

陸豐國小校史紀錄發現，校園曾設有神社與繫有注連繩的鳥居。（記者陳冠備翻攝）

2017-12-04 20:38

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田尾鄉陸豐國小明年將慶祝建校100周年，校方整理校史時發現，校園內曾有日本人留下的祭祀神社，還有「鳥居」牌樓，是全國唯二設在小學校園內的鳥居，可惜25年前校舍拓寬時，鳥居被迫拆除埋在校園角落深處，遺跡已無從考據，校方今年進行校園美化時決定重建鳥居意象，命名為「勤學門」，希望祈福莘莘學子。

陸豐國小創建民國7年，日治時期名為海豐崙國民學校，當時在台日軍奉行「皇民化政策」，昭和10年（民國24年）在校內設置祭拜日本天皇的神社，前方約莫10公尺則立有鳥居，國民政府來台後，神社遭拆，改立孔子銅像，並在鳥居上加匾改名為「孔園」，直至81年第二校舍拓建，鳥居也被拆除，埋至校園東側底下，地面上現已為遊戲區。

陸豐國小校長周金木表示，去年暑假台南大學台灣文化研究社研究生徐正武到校參訪，表示想看看全國惟二的校園神社，當時聽得一頭霧水，學校怎麼會有神社？請教資深老師才知孔子雕像基台就是神社遺址，為進一步查證，還在校史室找到80年前的「海豐崙國民學校寫真相冊」，從其斑白的照片中查證出，神社與繫有注連繩的鳥居在陸豐國小存在的證據。

周金木說，現在校園內已看不到這些遺址，由於明年4月是創校100年紀念，校方積極張羅校史文物，發現不少校友寄來與神社鳥居合照照片，因此曾有想過把埋在地底下的鳥居挖出土，可是小學校經費有限，根本不可能，所以利用縣府補助校園美化經費，重塑一座有鳥居意象的木造門坊，命名為勤學門，讓校友回母校緬懷歷史，以新希望繼續祈福莘莘學子。

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