空污噩夢再來！ 中國境外污染傍晚將襲台

雲嘉出現河川揚塵，AQI達到紫色提醒。（取自環保署空氣品質監測網）

2017-12-04 17:17

〔記者楊綿傑／台北報導〕下班下課民眾注意！空氣品質又將惡化！

環保署表示，由於此波東北季風挾帶有境外污染物，且降雨狀況輕微，所以傍晚起北部地區將首當其衝，空氣品質指標（AQI）將達到警戒橘，整體影響時間會到明天中午，敏感族群、老人及幼童盡量避免戶外劇烈活動。

針對今天空氣品質狀況，環保署昨表示，這波東北季風雖會帶來污染物，但因為也有雨勢，所以影響不大。不過環保署今天召開記者會表示，根據最新的氣象資料，目前降雨狀況不明顯，所以今天入夜後到明天中午前，PM2.5將影響台灣，局部地區小時最高濃度估計可以達每立方公尺80至90微克，將持續6個小時到8個小時。

在其他地區方面，環保署表示，境外污染物會隨東北季風一起南移，影響程度可能到中部，對南部影響程度相對較低，但也因風勢弱，造成擴散條件不佳，明天南部地區AQI仍會達到對所有民眾不健康的不良紅。

而雲嘉南由於強風吹拂，揚塵則會比較明顯，截至目前為止，朴子及崙背2測站都已經達到危險紫標準，指標污染物為懸浮微粒（PM10）。

嘉義民眾蕭小姐表示，她在高鐵站看遠方，一片霧濛濛，建築物完全看不清楚，懷疑就是空污惹的禍，她個人是敏感體質，在嘉義常常鼻子都處於不舒服狀況，而她媽媽出門都必備口罩，全副武裝，很憂心空污對身體帶來危害。

針對目前環保署在空氣品質預報一天僅有2次，被外界批評不夠機動性的部分，環保署副署長詹順貴回應，目前環保署在空品質預報上，上午10時30分會預報一次，下午4時30分會再預報一次，但未來將會增加彈性，如果發現氣象條件有變化，就會即時更新，盡可能提供資訊給民眾。

詹順貴另說，也有民眾反映想要直接看到即時值，已經請監資處做頁面調整，他也拿出手機秀出環境即時通APP，表示會在空白處增加相關資訊顯示，以讓民眾可以做為當下活動計畫的參考。