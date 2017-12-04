全國高中職校生技藝賽 公東高工拿3座金手獎

公東高工參加全國高中職校學生技能競賽，得獎者為張珮容（左起）、豐渝汶、蕭誼寧、林家豪、蔡捷勛、黃毓展、彭麗文。（記者黃明堂攝）

2017-12-04 15:00

〔記者黃明堂／台東報導〕繼鄭欽豪於阿布達比勇奪世界家具木工金牌大放異彩後，公東高工學生在今年全國高中職校學生技藝競賽，勇奪3座金手獎及4個優勝。

獲獎的學生為，家具木工職類：林家豪金手獎第二名，蕭誼寧金手獎第四名，蔡捷勛優勝；室內空間設計職類：豐渝汶金手獎第二名；應用設計職類：張珮容優勝。商業類科商業簡報組：黃毓展優勝。家事類科美顏組：彭麗文優勝。

實習主任謝明津表示，高中職校學生技藝競賽的規模層級，僅次於全國技能競賽，是教育部針對各職業類科在校生最高年級所舉辦的技能競賽，各競賽內容包含80％術科及20％學科，所以各校皆推派最優秀的學生參加。歷年來，公東高工在學生技藝競賽是常勝軍的團隊。

室內空間設計科劉冠廷主任表示，室內空間設計及應用設計兩職類競爭激烈，尤其是室內空間設計職類，除了學科測驗外，術科的題目更是多達3種題型，包含電腦繪圖4個小時，模型製作4個小時及手繪表現技法4個小時，整套競賽多達12小時，必須要在平時用心學習，並多加練習才有可能超越其他學校的競爭對手，對於這次的成績感到非常滿意。