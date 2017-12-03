返家路受阻人車塞爆東澳 南澳鄉公所開放遊客盥洗、休憩

蘇花公路114.37K因土石坍方阻斷，北返人車塞爆東澳市區。（記者張議晨翻攝）

2017-12-03 21:46

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭受連日豪雨影響，台9線蘇花公路114.37K（九宮里路段），今入夜前又傳土石坍方，造成交通阻斷，預計明早才能搶通；由於明日為上班日，大批北返收假的人、車卡在東澳端進出不得，警方預估等待車輛破百，出動協助疏導車流至南澳等待，南澳鄉公所今晚也開放公所2樓收容空間，提供民眾短暫休憩及盥洗。

南澳鄉長薛秋花表示，鄉公所2樓約可收容40人，上面提供簡易睡袋供疲勞民眾休憩；另外，公所也設有盥洗設施，民眾若需洗澡、梳洗等，也可向鄉公所人員借用，若入住人數過多，會研議開放其他地點。

宜蘭近日豪雨不斷，昨晚11時土石坍方，今下午3時才完成搶通，原預計今晚9時起再實施預警性封路，但入夜前又傳出土石坍方，阻斷道路。

由於明天就是上班日，不少北返的收假車流受到交通阻斷影響，卡在東澳端無法前進，入夜後整個東澳市區宛如大型停車場，東澳唯一的一間便利商店，也擠滿人潮。警方估計約有百部車輛湧入，動員警力疏導部分車流至生活機能較便利的南澳等待。

薛秋花說，鄉公所現已有人員進駐，隨時提供簡易乾糧、泡麵、飲用水等生活必需品，另民眾若有盥洗需求，也可進入使用，讓等待通車的民眾可以安全度過今晚。