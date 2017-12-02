南向政策文學先行 葉石濤小說集越南文本首發表

2017-12-02 13:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕響應「文化新南向」政策，南市文化局與國立成功大學中文系、越南河內國家大學所屬人文與社會科學大學共同合作，今天在葉石濤文學紀念館正式發表《葫蘆巷春夢－葉石濤短篇小說》越南文本新書，並將於10日在越南河內新書發表會，透過文學讓更多人認識台灣與台南。

今日新書發表會，葉老兒子葉松齡透露一段趣事秘辛；他表示，當時父親完成《葫蘆巷春夢》文稿，怕被人盜版，刻意剪下極細小章印貼上去，母親在旁戲笑說「做這個沒用啦」，父親則得意洋洋回話「別看我樸樸啊」（台語音，意思是別小看我），年幼的他看不懂文字，但是參與這件事幫忙貼，萬萬沒想到如今還有越南文本，很榮幸成為見證人。

這項跨國計劃，由成功大學中文系陳益源穿針引線，與越南河內人文與社會科學大學阮秋賢副主任及阮青延共同合作，精選葉石濤8篇短篇小說翻譯出版，而且全力積極，半年就完成。

阮秋賢表示，多年前她初到台灣第一個城市就是台南，對台南人文情有獨鍾，透過這次翻譯過程回憶美好之外，越南最近興起台灣旅遊風潮，能夠推動文學交流更是件有意義的事。

文化局長葉澤山表示，越南人口超過9千萬，為讓這冊代表台南及台灣的作品廣為越南讀者所知，葉石濤短篇小說越南文本，特別與越南全國知名、將近70年出版經驗的國營出版社「文學出版社」（Nhà xuất bản Văn học）合作發行，該社也是全越南最大的純文學類書籍出版社。

葉石濤是台灣近代文學史重要代表，絕大部分的小說創作，也都以府城歲月和人事物為背景，小說中不時可窺見蜿蜒小巷、香火宮廟、道地點心，也使得他的作品可說是台南乃至台灣新文學脈絡中，極早出現具代表性的在地書寫，南市文化局推動文學南進計畫，首位引介的文學家優先擇定葉石濤。