市場大明星！狗賣菜兼收錢 雞也來「逗腳手」

「小黃」和「lucky」一起在菜攤前「賣菜」，令旁人稱奇。（記者廖淑玲攝）

2017-12-02 07:27

〔記者廖淑玲／雲林報導〕信不信由你！打破成語「雞犬不寧」，成了「雞犬賣菜」。

在菜市場賣菜的黃再添路旁發現一隻流浪狗，取名「lucky」，賣菜時咬上寫著價格的紙牌還會向客人收錢，再把錢叼回來，家裡的雞「小黃」還會跳在「lucky」的背上，形成「雞犬賣菜」的有趣畫面。

黃再添在土庫市場賣菜，許多顧客上門買菜時也嘖嘖稱奇，只要lucky出門，總讓黃再添的菜攤吸引人潮上門，人、雞、狗逛大街成為讓人嘖嘖稱奇的街頭即景。

黃再添說，lucky讓他帶回家飼養後乖巧又有靈性，一度他因為痛風連走路都不方便，帶牠賣菜時發現lucky竟然會叼起塑膠袋給客人裝菜、賣菜，連他自己都覺得有趣。

於是黃再添讓lucky戴著獨眼墨鏡、咬著道具煙裝嬉皮，站在攤子前叫賣，還特別為牠製做一個收錢的吊籃，裝著擴音機播放「水菜大落價、一把十元」，lucky就咬著籃子走在街頭上拉客，或者跟在黃再添後頭，「小黃」則站在lucky背上顧盼自如，人、狗、雞一起賣菜讓人印象深刻。

小時候因為生病錯過讀書的黃再添，連國小都沒有畢業，卻擁有一身絕技，不僅將lucky和小黃訓練得能和人互動，還能說得滿口「四句聯」，出口成章，成為村裡的傳奇人物。

黃再添養的流浪狗會賣菜還會收錢，連雞都來逗熱鬧。（記者廖淑玲攝）

黃再添讓lucky戴著獨眼墨鏡咬著道具煙，站在攤子前叫賣裝嬉皮。噱頭十足。（記者廖淑玲攝）

lucky會幫黃再添收錢。（記者廖淑玲攝）

lucky咬著播放「水菜大落價、一把十元」擴音機籃子，在街頭上拉客，「小黃」雞就站在lucky背上。（記者廖淑玲攝）

lucky叼著錢交給主人。（記者廖淑玲攝）

黃再添對自己養的「雞犬賣菜」非常驕傲。（記者廖淑玲攝