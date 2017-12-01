怒嗆「豬狗不分」 基隆動保所長：教授不要只會看圖說故事

基隆市七安產業道路發現大量動物屍骨，疑似是有300隻狗狗遭宰殺煮食後棄置。（基隆市動物保護防疫所提供）

2017-12-01 22:59

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市動物保護防疫所昨天在基隆市七安產業道路發現大量動物屍骨，動保所初步研判是約300隻遭烹煮食用過的狗骨頭，今天有教授指動保所「豬狗不分」，對此，動保所長陳瑞濱氣憤表示，請教授不要只看圖說故事，骨頭已送法務部調查局鑑定，3個星期就會水落石出。

基隆動保所昨天接獲民眾報案，在七安產業道路偏僻山溝發現123袋、裡頭有大量被切塊的動物骨頭，從骨頭、牙齒等資訊，初步研判是被烹煮食用過的成年犬隻，數量約有300隻之多，動保所依法懸賞10萬元獎金，並與警方密切合作，循監視器畫面等線索全力緝兇。

但今天有中興大學生科系副教授吳聲海、臉書粉絲專頁「野生動物追思會」等人指稱，從新聞照片來看，骨頭都是豬骨，質疑動保所「豬狗不分」，批評未盡查證責任，農委會受訪時還說，已請基隆動保所將骨頭送台大或家畜衛生試驗所進一步鑑定。

陳瑞濱說，昨天就有找台大和家畜衛生試驗所鑑定，但他們只有鑑定「肉塊」而無「骨頭」，也是第一次遇到這種情況，今天才循線找到調查局有資源可協助鑑定，3個星期結果就會出爐。

至於吳聲海等人指質疑動保所「豬狗不分」，台大獸醫碩士畢業的陳瑞濱說，他是專業獸醫，昨天從山谷中將一袋袋臭氣沖天、蛆蟲滿佈的狗骨頭拉上來，在骨頭堆裡發現犬骨，一直到今天晚上，仍持續和警方密切聯繫，討論辦案方向，「請教授不要只會看圖說故事，一句話就將辦案人員的辛勞全數抹滅！」

陳瑞濱說，就算麵粉袋裡只有一根狗骨頭，也是涉嫌違反動物保護法，更何況，將垃圾棄置在產業道路，沒有違反廢棄物清理法嗎？當然要鍥而不捨地追查到底。

陳瑞濱說到激動處，氣憤地說，教授的說法已經教導犯罪者脫罪之詞，未來即使逮到人，對方也能辯稱他丟的是豬骨頭，裡頭有狗骨頭也會否認到底，輕輕帶過，他質疑教授是刻意放話。