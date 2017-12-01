幫毛小孩度寒冬 另類耶誕活動好暖心

2017-12-01 20:20

〔記者張忠義／高雄報導〕一場關懷流浪毛小孩耶誕點燈的公益活動，今晚在環球購物中心新左營車站店登場，邀請高雄市流浪動物保育協會、已領養成功的愛心人士，以及藝人羅美玲到場號召社會大眾一同募集飼料、二手衣物、棉被，發起愛心捐贈，希望能幫助這些毛小孩度過寒冬歲末，場面十分溫馨。

今年，環球購物中心新左營車站店舉辦了很另類的耶誕點燈活動，發起愛心捐贈幫助毛小孩有充足的飼料與保暖衣物，而Global Mall新左營車站店拋磚引玉捐贈100包飼料，希望各界共襄盛舉，捐贈物資接收處，高雄市鳳山區武營路52巷32弄21號，汪咪寶專門店認購捐贈飼料專線:07-5810539。

另外，2樓大廳歡慶開幕小森熊糖果專賣店，櫃上有各式各樣的造型軟糖看起繽紛亮眼，還有搭配耶誕節主題的造型糖果，有不同的耶誕老人、麋鹿以及耶誕樹的造型，不管是大人或小孩，超級療癒。

以及每次都會造成轟動的優尼聖特賣會即日起在4樓特賣場歡慶開幕，現場眾多運動品牌 聯合出清Adidas商品3.5折起促銷，現場不論是球鞋、休閒鞋，還有運動外套、背包等種類玲瑯滿目，金石堂在3樓特賣場舉辦書展，書展全面6本500元，滿399元即可以加購價79元購買可愛動物造型護腕、滿1000元即贈精美小禮物。