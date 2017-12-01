幫毛小孩度寒冬 另類耶誕活動好暖心

2017-12-01 20:20

〔記者張忠義／高雄報導〕一場關懷流浪毛小孩耶誕點燈的公益活動，今晚在環球購物中心新左營車站店登場，邀請高雄市流浪動物保育協會、已領養成功的愛心人士，以及藝人羅美玲到場號召社會大眾一同募集飼料、二手衣物、棉被，發起愛心捐贈，希望能幫助這些毛小孩度過寒冬歲末，場面十分溫馨。

今年，環球購物中心新左營車站店舉辦了很另類的耶誕點燈活動，發起愛心捐贈幫助毛小孩有充足的飼料與保暖衣物，而Global Mall新左營車站店拋磚引玉捐贈100包飼料，希望各界共襄盛舉，捐贈物資接收處，高雄市鳳山區武營路52巷32弄21號，汪咪寶專門店認購捐贈飼料專線:07-5810539。

另外，2樓大廳歡慶開幕小森熊糖果專賣店，櫃上有各式各樣的造型軟糖看起繽紛亮眼，還有搭配耶誕節主題的造型糖果，有不同的耶誕老人、麋鹿以及耶誕樹的造型，不管是大人或小孩，超級療癒。

以及每次都會造成轟動的優尼聖特賣會即日起在4樓特賣場歡慶開幕，現場眾多運動品牌 聯合出清Adidas商品3.5折起促銷，現場不論是球鞋、休閒鞋，還有運動外套、背包等種類玲瑯滿目，金石堂在3樓特賣場舉辦書展，書展全面6本500元，滿399元即可以加購價79元購買可愛動物造型護腕、滿1000元即贈精美小禮物。

  • 今年，環球購物中心新左營車站店舉辦很另類的關懷流浪毛小孩耶誕點燈活動。（記者張忠義攝）

    今年，環球購物中心新左營車站店舉辦很另類的關懷流浪毛小孩耶誕點燈活動。（記者張忠義攝）

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