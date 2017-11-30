讓彰投天空也能「初冬藍」 教授籲：中火燃煤機組一半歲休

2017-11-30 22:38

〔記者黃鐘山／台中報導〕中興大學教授莊秉潔在臉書貼文，這幾天看到台中許多朋友一直貼文分享看到台中藍天的喜悅，希望明年彰投朋友也可以有同樣的喜悅，並期盼明年空污季來臨時，台中火力發電廠能有5部燃煤機組歲休。台中市政府說，中火申請9部機組展延許可，環保局刪減中火500萬噸生煤許可使用量，減幅高達24％，創下首次核減生煤的紀錄。

莊秉潔教授貼文說，如果國家願意好好因應中南部民眾對好空氣之需求，應承諾明年空污季台中電廠增加至一半（5部）的燃煤機組歲休，加上如果中龍鋼鐵可以身作表率，設法對各項污染物深度減排，以及中彰投嘉燃煤、燃油鍋爐可改為天然氣，相信明年彰化及南投可以常見初冬藍。

中市府說，中火11月6日提出9座機組的許可證展延申請，但未提及生煤減量，被環保局退件。環保局11月24日接獲得補正資料，考量國家電力發展規劃及台電電力調度特性等因素從嚴審查，決定逕予核定，但生煤許可總量由每年2100萬噸減至1600萬噸。

燃油鍋爐改為燃氣部分，市府補助最高50萬元，促使業者將重油鍋爐改為燃氣；此外，也促成烏日啤酒廠3座重油鍋爐改燃氣，期盼台中的經驗可以推動到全國，共同維護空品。

市府也從高污染的柴油車及二行程機車著手，除了執行柴油車路邊攔檢、目測判煙，以及不定期機車路邊攔檢及未定檢機車車牌辨識稽查外，對於民眾檢舉烏賊車和車輛青白煙的檢驗，予以嚴格執法，同時鼓勵汰換老舊車輛。

在淘汰二行程機車方面，103年台中二行程機車數為30萬2550輛，至106年9月為止減少至14萬9204輛，106年市府更特別編列7100萬元，並再與中央合力加碼2000萬，以落日條款方式加強推動。

至今年10月底，申請補助淘汰二行程機車及汰舊換購電動機車計2萬8861輛，為六都之冠，推估每年減少PM2.5達11.9公噸；淘汰大型柴油車方面，台中市在105年汰換1、2期老舊柴油車達4337輛，為全國第一，今年已向環保署爭取到第1期補助經費6242萬元，將鼓勵汰換更多老舊柴油車，維護空氣品質。

市府強調，在大家共同努力下，台中除PM2.5年均值逐年改善，距離國家空氣品質標準15微克愈來愈近；俗稱紫爆的PM2.5超過71微克天數也大幅下降，從103年的87天下降至105年的50天，今年累積至11月共19天，顯示市府推動空污管制工作已逐步顯現成效。