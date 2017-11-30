國台交打造音樂魔法森林 歡迎大小朋友來體驗

2017-11-30 20:11

〔記者陳建志／台中報導〕國立台灣交響樂團今年歡度72歲生日，為了讓民眾接近古典音樂，將音樂與科技結合，在「音樂文化園區」內打造音樂魔法森林，民眾只要拿著手機，透過影音科技的AR、VR互動體驗，就可欣賞音樂，並瞭解法國號、長笛等樂器結構，還能透過Kinect肢體感應技術，當起指揮家、團員，讓到場體驗的小朋友都覺得很新奇。

國立台灣交響樂團是台灣歷史最悠久的樂團，今天舉辦72歲團慶，除邀請書法大師洪啟義等人現場揮毫，還帶領大家體驗斥資600萬打造的音樂魔法森林，劉玄詠團長透過Kinect肢體感應技術，跟著小朋友一起體驗打鼓、指揮樂團，第一次體驗的幼兒園小朋友都覺得很新奇。

劉玄詠團長說，國台交擁有演出技巧最佳的團員，並有豐富的古典音樂資源，隨著科技越來越進步，以及幾乎人手一機的時代，今年特別在園區打造音樂魔法森林，將音樂和科技結合，讓民眾只要透過手機，就能瞭解古典音樂的相關歷史，並認識包括法國號等樂器的構造，讓小朋友愛上這個地方。

國台交資料組組長何金玲表示，民國98年國台交成立「音樂文化園區」推動音樂教育，為拉近民眾和古典音樂的距離，今年特別結合科技打造出不同以往的音樂魔法森林，總共設計10個關卡，民眾只要透過手機，就能一關一關體驗「星座交響樂與大事紀」、「音樂森林魔法演奏家」等關卡，提醒園區除了平日，假日也有開放，歡迎家長帶著小朋友一起來體驗。

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