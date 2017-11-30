旗山鯤州、新光抽水站動工 期解決溪洲地區水患

2017-11-30 18:03

〔記者黃佳琳／高雄報導〕去年梅姬颱風來襲，旗山溪洲地區12小時降下402毫米的雨量，造成溪洲地區大淹水，市府啟動「旗山鯤州、新光抽水站改建工程」，預計明年汛期能投入使用，屆時將大幅提升溪洲地區一帶社區防洪功能，避免淹水夢靨再現。

水利局表示，溪洲排水、鯤洲排水及新光排水為旗山大溪洲地區主要河道，去年淹水問題重現後，根據該區排水系統檢討報告，發現淹水問題主要是分洪箱涵能量不足及抽水站能力不夠，經行政院南服中心執行長黃義佑、立委邱議瑩等向中央協助爭取經費後，今天由市長陳菊主持動工典禮，期提升該地區防洪保護標準，減緩當地淹水問題。

目前鯤洲及新光排水設置的抽水機組，抽水量每秒僅約0.9立方公尺，且抽水管需爬升堤防，影響抽水效能，未來鯤洲抽水站及新光抽水站改為固定式，預計明年8月完工，完工後最大抽水量每秒分別可達3立方公尺及6立方公尺，可確保堤後排水順利排出，並降低渠道水位。

另針對溪洲排水問題，則將於台29線坑角溝處，設置2.7公尺*2.8公尺、長1043公尺的山區逕流分洪箱涵，預計分流每秒約15.8立方公尺流量，將山區洪水藉分洪箱涵沿台29線，直接排入旗山溪，不流入市區，預計今年12月底開工，明年初完工，分流後可大幅減輕溪洲排水及溪洲抽水站負擔。