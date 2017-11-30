基隆國光客運站將拆 臨時候車亭長相曝光

基隆國光客運站體預計明年農曆年後拆除。（記者林欣漢攝）

2017-11-30 16:47

〔記者林欣漢／基隆報導〕配合城際轉運站興闢及忠一路貫通中山一、二路工程，基隆國光客運站體預計明年農曆年後拆除，為便利通勤族搭乘，會先於火車站舊站前建置臨時候車亭，因應工程施工，今天起部分路線進行調整，市長林右昌現勘指出，城際轉運站工期預計需2年半，完工後搭乘大眾運輸工具將更為便捷。

國光客運1801路線，即日起遷移至3號月台；1803調整至5號月台；1880移至港西街，與首都客運1573路線共用站牌；台灣好行站牌也移至港西街，與福和客運1551共用站牌。

林右昌表示，下星期國光客運臨時候車亭進場施工，預計需45個工作天，明年1月中旬完工啟用，已有50年歷史的舊站體會在明年農曆年後拆除，拆除前也將舉辦一系列懷舊紀念活動。

林右昌說，臨時候車亭離舊客運站近，變動較小又便利，他要求國光客運在臨時候車亭完工前，加強宣導搭乘資訊，便利通勤族無縫接軌搭乘；國光客運副董事長王應傑說，會配合市府加強宣導相關訊息。

基隆國光客運站體預計明年農曆年後拆除，為便利通勤族搭乘，市府先於火車站舊站前建置臨時候車亭，預計明年1月中旬完工啟用，圖為臨時候車亭完工示意圖。（圖由基隆市政府提供）

基隆國光客運站體預計明年農曆年後拆除，為便利通勤族搭乘，市府先於火車站舊站前建置臨時候車亭，預計明年1月中旬完工啟用，圖為臨時候車亭完工示意圖。（圖由基隆市政府提供）

基隆國光客運站體預計明年農曆年後拆除，為便利通勤族搭乘，市府先於火車站舊站前建置臨時候車亭，預計明年1月中旬完工啟用，圖為臨時候車亭完工示意圖。（圖由基隆市政府提供）