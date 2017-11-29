台灣飯店集團首登義大利米其林 雲水之都摘1星

雲朗觀光旗下位於威尼斯的雲水之都飯店以當代義式料理為特色。（業者提供）

2017-11-29 16:39

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣飯店集團首次在義大利摘星！台北米其林指南雖尚未公布，不過台灣業者已在國外傳出捷報，雲朗觀光集團今天表示，日前義大利米其林指南公布2018年最新內容，旗下雲朗觀光雲水之都的GLAM餐廳，首度獲得1星評鑑，這也是義大利首次有台灣飯店集團餐廳獲得米其林的國際肯定。

義大利米其林指南公布2018年最新內容，今年總共有356家餐廳收錄其中，包括1星餐廳有306家、2星餐廳有41家、3星餐廳共有9家。

位於義大利威尼斯的雲水之都飯店，今年才被世界權威旅遊雜誌《 Conde Nast Traveler》評選為「2017年全球最佳新進酒店」，並在今年中成為立鼎世酒店集團會員飯店之一。

今年摘下1星的GLAM餐廳，主打當代義式料理，餐廳內充滿綠意的木蘭樹與隱秘幽僻的庭院，室內外共可容納40席座位，是威尼斯當地極具盛名的餐廳之一。

此外，主廚Enrico Bartolini來頭也不小，29歲主持〈Le Robinie〉餐廳時，就得到了米其林1星，32歲時則為〈DEVERO〉餐廳摘下了2星，是義大利史上最年輕的米其林2星主廚，2016年還為旗下〈Enrico Bartolini〉、〈 Casual Ristorante〉，以及〈La Trattoria Enrico Bartolini〉分別摘下米其林2星與1星的肯定，創造了「1年摘4星」的輝煌紀錄，也是義大利米其林史上同1年內，最多餐廳獲得米其林紀錄的主廚。