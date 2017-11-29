長照》抓住照服員的心 投醫建立「久任獎金制」

衛福部南投醫院照服員幫住院病友拍背服務。（記者謝介裕攝）

2017-11-29 13:30

〔記者謝介裕／南投報導〕響應行政院長賴清德提高照顧服務員的福利，衛福部南投醫院有更具體的作法，繼每月獎勵金、大小夜班值班津貼後，再推出「久任獎金制」，標榜做的愈久，獎金可領的愈多，讓照服員對醫院更具向心力，滿足「托顧病房」所需人力，減輕病患家屬職場與醫院兩頭跑的辛苦。

時下多半是雙薪家庭，一旦家中有人生病住院，病患該如何照顧?是自己請假或是找照服員代勞?常令人一個頭兩個大，南投醫院遂開辦「托顧病房」，自行培訓照顧服務員，提供住院病友翻身拍背、管灌餵食、更換尿布、身體清潔等各項服務，且採24小時3班制輪班，一旦病友家屬有需求，便可立即提供相關人力服務，也可避免遭外界不肖人力派遣公司敲竹槓或詐騙的情況發生。

然而，照服員工時長，且工作內容相當繁瑣、辛苦，往往與其領到的薪資不成比例，以致照服市場人力十分短缺，讓南投醫院對自己培訓出來的50多位照服員，也更加愛惜，遂決定對照服員的福利再加碼，推出「久任獎金制」措施，即工作屆滿第1年，可領取500元久任獎金、第2年則是1000元，第3年以後每年獎金都是2000元。

南投醫院院長洪弘昌指出，南投縣人口老化十分嚴重，來院就診或住院的民眾，超過50%都是65歲以上的長者，不管醫療技術如何先進、高超，都必須配搭有品質的照護，才能讓病友早日康復，藉由福利的提升，不但可避免院內照服員被挖角，也可讓病友獲得更好的照顧，增進醫病和諧關係，何樂而不為?