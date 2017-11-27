擴增人力 鼓勵學校設長照科系

2017-11-27

〔記者林惠琴、黃以敬／台北報導〕長照2.0上路將屆周年，人力不足仍是沉痾，衛福部除將調整給付、把全職照服員平均月薪提升到三萬兩千元以上，相對於目前依賴外籍看護工高達二十四萬人，衛福部強調，將更積極提升本國照服人力，鼓勵地方政府及長照機構自訓自用，並規劃線上數位課程明年上線，也將推動大專及高職開辦長照相關系科，長期擴大人力來源。

明年起提供線上學習

立法院衛環委員會今日邀請衛福部長陳時中，針對長照照服員勞動條件及人力不足相關困境進行報告。據衛福部報告指出，除將調高補助標準，正試辦給付及支付新制 ，將把照服員平均月薪提高到三萬兩千元以上。

衛福部指出，為增人力，也將推廣地方政府在地辦訓及長照機構自訓後留用，並預計明年起辦理線上訓練課程，提高可近性。也將與教育部鼓勵大專長照相關科系發展實務課程及實習，另推動高中職設立長照科。

台灣居家服務策略聯盟理事長林金立則認為，政府方向都算正確，但更重要是整個長照機構及體系要有發展性，不是人力進入兩年後就離開，也不能只是一份大餅用來加薪而排擠長照機構資源，從長照財源穩定、人力培訓及職涯發展，到長照機構永續成長，須是「健康循環」，若只談人力薪資，恐怕方向會偏。

修法讓資深照服員創業

衛福部則指出，也將兼顧照服員升遷發展，除資深居家照服員可升任居家督導員，也將修法一定年資照服員可擔任機構業務負責人、鼓勵創業成「照老闆」，提供職涯願景。