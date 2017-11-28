衛福部長保證 照服員明年起薪32K

2017-11-28

〔記者林彥彤、林惠琴／台北報導〕照護服務員低薪難招人，多位立法委員昨提出質疑。有立委揭露，屬於退輔會主管的榮民醫院，照服員基本月薪僅有二萬一千零九元，要求衛福部檢討。衛福部長陳時中回應承諾，明年全職照服員平均月薪將調漲到三萬二千元以上。行政院長賴清德也保證，長照財源沒問題，明年長照經費將擴編達三百億。

國民黨立委鄭天財質詢時披露國內有許多榮家、榮民醫院屬於退輔會主管，結果檢視「退輔會照服員勞務給付結構明細表」，基本薪資僅二萬一千零九元，後面還備註「符合政府訂定最低基本工資額」，若再加上全勤獎金一千元、考績獎金一千元、勞退金六％是一千二百六十一元，合計也僅有二萬四千二百七十元，實在太低。陳時中回應，會再與退輔會溝通改善照服員待遇。

特殊病人、服務時間 再加給

陳時中並重申，過去長照1.0時，照服員薪資確實較低， 長照2.0上路後，現在照服員月薪差不多有三萬元，比過去二萬五千至二萬七千元已經好一點，明年再推支付新制上路，將會以三萬二千元作為最基本薪資，還會因應特殊病人、特殊服務時間等，給予不同的加給，「未來薪資一定會改善 」。

陳時中並指出 ，薪資不可能齊頭式平等，要維持照服員的薪資穩定，須透過相關機構的考核和評鑑，有達到一定薪資水準就給予獎勵，也會訂定相關方法，不能再剋扣照服員薪資 。

陳時中強調，長照制度也會不斷精進，以滾動修正「保證愈修愈好」。

賴揆：明年長照擴編至300億

由於提高照服員薪資將增加長照支出，前總統馬英九呼籲長照財源應改採保險制，可比目前稅捐支應更具穩定性。賴清德昨天出席社會企業金融論壇前受訪表示，當年馬英九要推的「保險支付長照制度」，僅止於「嘴上說說」階段，當時國民黨在國會占多數，卻未推動以保險制支持長照。而目前長期財源包含菸稅、遺產及贈與稅、及中央政府總預算，今年約一百八十億元，明年將擴增到三百多億，長照制度目前在經費財源上並沒問題。