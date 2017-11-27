衛福部長陳時中：照服員明年起薪32K 推動地方自訓自用

2017-11-27

〔記者林惠琴、吳亮儀、黃以敬／專訪〕長照2.0正式上路即將一年，衛福部長陳時中接受本報專訪強調，明年照服員一定會加薪，且運作規則更明確化、核銷更簡化，也將和內政部商討解決長照機構用地取得問題，對於長照發展「有信心」；但未來最大挑戰是廿四萬名外籍看護工如何定位、如何導入體系，或是嘗試由本國籍照服員取代，將成長照3.0重要一環。

24萬名外籍看護工導入長照最棘手

陳時中表示，對於第一線服務的照服員，明年薪水一定會高很多，從現行的兩萬七、八千元提高至三萬兩千元以上，且會強化自訓自用，讓單位要用的人自行培育，期有助於提升留任率、人力活絡度。

至於照管人力，陳時中說，今年核定七百多名，進用率約七成、大概有五百人，使得原本要一人照顧五百人的照管專員，已降到一人照顧一百八十人，較原先估計的兩百人更低。

對於外界質疑政府大力推長照，許多民眾卻不知道，陳時中坦言宣傳不夠，主要今年是資源佈建期，但現社區照顧體系ＡＢＣ已逐漸建立、骨架慢慢出來，明年開始就會進行較大量的宣傳。

採預撥核銷 降低服務機構周轉問題

陳時中說，明年ＡＢＣ定位調整，今年底、明年初會將規則講得更清楚，吸引更多團體投入，而過去廣為詬病的核銷問題，也會採行「預撥」方式，新的計畫審核通過就先給五成經費，降低服務單位的周轉問題，且系統不穩的問題會改善。為增加拓點，也會解決土地取得困難的問題，尤其是偏鄉，已與內政部討論，方便各縣市政府作業。

除了社區照顧體系的建立，長照還有兩個面向要處理，一是機構型提供的照顧服務，外界擔心機構數不夠，又怕財團進入，但其實估計國內重症需要入住機構約八萬一千人，而現行安養、養護等機構可提供服務量能約達十一萬人，供大於求，只是品質參差不齊，未來會再努力提高競爭性，同時避免托拉斯。

陳時中認為，長照最難解決的是廿四萬名外籍看護工，也是未來最大挑戰，依照目前的長照經濟規模，不太可能將他們加入社區照顧體系，但可思考如何協助負擔得起的民眾導入，甚至是繼續增加外籍看護工的人數，或是嘗試由本國籍照服員取代，都是第二步、也是未來長照3.0須討論範疇。

分級醫療做好 可與長照體系結合

陳時中也強調，長照不只是提供照顧服務、減輕照顧者負擔，更重要的是促進健康、延緩老化。若是健保做好分級醫療，也可與長照體系結合，達到促進健康、延緩老化的成效，並讓老年醫療費用降低，對於健保財務有所助益。

不過，陳時中也提及，國內醫療發達，門戶之見也就深，不易整合，只能先從資料共享做起，從藥品雲、檢驗雲分享數據，增加診察效益、降低醫療費用，也提高共識，垂直整合是現在最重要工作；下一步，還會規劃對門診做適當的「總量管制」，提高病人下轉至社區醫療體系。

對於總統蔡英文提出健保改採「家戶總所得制」的政見，陳時中強調，是「值得努力的方向」，比起現行只用薪資的基礎，或以不同費率徵收補充保費，將更具公平性，也有助財稅透明度，同時有利健保發展，但黑數太多，執行有風險，目前要解決還不易。

陳時中強調，自己目前任務是維持健保財務穩定，支出面達到人民需求，但也要顧及醫護權益，因此二○一九年受僱醫師納入勞基法目標不變，但「不是大家用喊的，而是很實際的問題」，必須有配套措施，以免影響民眾就醫。