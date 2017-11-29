八里污水廠爆偷排北市被罰50億？新北：依事證裁罰

八里污水處理廠現又傳出檢方發現惠民3年內偷排超過700次，新北市環保局發言人孫忠偉表示，還沒收到地檢署的報告，等收到完整報告後再決定如何裁罰。（資料照，記者葉冠妤攝）

2017-11-29 11:54

〔記者何玉華／新北報導〕八里污水處理廠代操作業者惠民實業今年4月爆出將未處理的污水直接排入海洋，新北市環保局依《水污染防治法》重罰負責管理的台北市政府衛生下水道工程處1200萬元，全案由士林地檢署調查中；不過，現又傳出檢方發現惠民3年內偷排超過700次，新北市環保局發言人孫忠偉表示，還沒收到地檢署的報告，等收到完整報告後再決定如何裁罰。

新北市環保局調查，惠民在今年2月6日、3月9日兩度將沉澱池未經處理的部分污水排入海洋，依《水污染防治法》重罰負責維護管理的台北市政府衛生下水道工程處各600萬元，一共1200萬元的金額。

但今天出刊的週刊引述知情人士透露，惠民在3年內偷排放超過了700次，平均每兩、三天就會偷放一次，若照當時裁罰偷排放一次600萬元的標準，北市府恐怕會被罰近50億元的天價罰款。

孫忠偉指出，50億元的數字是週刊推估，行政處分必須有具體的事證，與刑事採證證詞有所不同，必須等收到地檢署完整的報告，了解違法的情節後，才能決定如何裁處。