推「三大三小」 鄭文燦：讓桃園成青創最佳落腳點

2017-11-27 22:15

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府青年事務局今天下午在中原大學舉辦青創指揮部成果展，市長鄭文燦蒞會打氣表示，桃園是年輕指數最高的地方，創業會遭遇挑戰，需要資金、技術、行銷等資源，不過不要害怕失敗，要讓年輕人敢與冒險，研發階段或許未達成功，也是下一個階段的基礎，市府要透過三大三小的青創基地給予青年更多支持，讓桃園成為青創最佳落腳點。

鄭文燦表示，位於青年事務局3樓的「青創指揮部」去年扶植15個、今年18個新創團隊，像模弧工作室前往美國參加機器人大賽ROBOGAMES榮獲3金3銀，位佳多媒體公司擁有影像修復的專業技術並已登錄創櫃板，互動創新公司於募資平台募得400餘萬元，航見科技參加海峽兩岸創客競賽也獲得佳績，已有訂單上門。

鄭文燦指出，市府成立三個小型青創基地，「青創指揮部」是第一個青創基地，提供創業辦公室、空間及必要設備，如3D列印機、雷射切割機等；第二個是桃園區「安東青年創業基地」已於今年11月開幕，以發展AR/VR/MR科技為主軸，與台灣微軟公司合作，遴選8個團隊進駐，培養未來AR/VR/MR科技人才；第三個是「新明青年創業基地」，以發展軟體、人工智慧、機器人為主，預定明年3月開幕，歡迎科技大廠開放課程平台。

另外，配合「亞洲‧矽谷」計畫，市府規劃設置三大創新基地，分別為「虎頭山物聯網創新基地」，位於舊804醫院土地，約5.6公頃，正辦理土地撥用；「亞洲創新人才交流中心」規劃於機場捷運A19站周邊設置，目前土地已變更完畢，即將開發為軟體園區；「幼獅國際青年創業村」約13公頃，提供R&D公司進駐，讓青創、文創、農創、社企創業等皆可以利用。