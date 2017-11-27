明年動工！新竹市首座樹葬環保園區有4千穴位

新竹市政府規劃首座樹葬園區，佔地1.1公頃，將提供4000個穴位，預計明年動工，後年啟用。（示意圖，新竹市府提供）

2017-11-27 21:17

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府民政處規劃在生命紀念園區羽化館前方，設置1.1公頃的首座樹葬園區，提供4000個穴位，總工程經費3000萬元，預計明年動工，後年啟用，將提供市民更多殯葬選擇，響應政府環保天然政策。

市府民政處表示，環保自然葬是指往生者以火化方式燒成骨灰後，不設永久設施、不放進納骨塔，不立碑也不造墳。「遺體化作春泥、回歸大地」，這樣的理念一方面是節省土地資源，另方面也節省殯葬過程的開銷及社會成本。依據目前《殯葬管理條例》針對環保葬已有規範及倡導，環保葬法包括樹葬、灑葬、海葬、花葬等。

民政處已在民國105年完成樹葬可行性研究，也規劃在羽化館前1.1公頃土地做樹葬園區，年底前會啟動工程規劃設計，市府目前未來的樹葬園區規劃會以生命之河為主題，規劃6區不同的樹種，除了樹葬區，也規劃緩衝草坪及兼有防洪功能的靜思池，期許樹葬園區不只是民眾清明祭祖才來，而是可隨時來緬懷親人或休憩的場域。

民政處表示，這是竹市規劃的第一座樹葬園區，市府會參考其他縣市經驗，啟動「新竹市殯葬管理自治條例」修訂，針對樹葬訂定管理規範。同時殯葬管理所也在今年7月及8月參訪新北市金山環保生命園區、台北市富德公墓「詠愛園」，針對雙北地區環保葬區空間設計、殯葬方式等，汲取經驗，讓竹市的樹葬園區也能更完整。

民政處強調，樹葬是指在公墓內把骨灰藏納土中，或在樹木根部周圍埋藏骨灰。實施樹葬的骨灰需經研磨裝入容易自然分解的容器，這樣的容器目前多以玉米澱粉材質製作，就是要符合環保的概念。

民政處強調，已完成規劃設計，並編列3000萬元經費，預計規劃4000個穴位，紓解竹市塔位幾年後可能飽和的狀況，也提供環保天然的殯葬方式供民眾選擇。