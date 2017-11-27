網路機上盒未經認證 NCC開鍘14萬

2017-11-27 19:14

〔記者吳柏緯／台北報導〕目前市面上有不少無線網路機上盒，供民眾裝設後隨選隨看，但當中有不少產品未經過認證，且播放內容恐涉及違反著作權法。國家通訊傳播委員會（NCC）表示，將對這些違反電信法的業者開罰，至於播送內容若涉及違反智慧財產權，也會與有關單位調查、裁處。

NCC表示，為維持電波秩序、避免干擾電波，無線網路電視機上盒依法應經型式認證、審驗合格後，才能製造、輸入、販賣或公開陳列。

而宏逸科技資訊有限公司販賣的無線網路電視機上盒未經型式認證與審驗合格，已違反電信法規定，因此NCC按違法情節並考量販賣電信管制射頻器材的數量、不法所得金額等因素，做出裁罰，處14萬元的罰鍰；NCC進一步說明，除了業者外，對於下游的經銷、販賣的行為則進一步調查、裁處。

此外，未經審驗認證的無線網路電視機上盒，也隱藏資安風險。NCC表示，使用這類產品恐造成使用者的個人資訊與資料保護權益受到侵害；而且網路電視機上盒提供的雲端影音內容也有可能涉及侵害著作權，影響當地有缐電視市場及衛星電視產業，因此NCC後續也將持續和智慧財產主管機關研議相關對策，以確保護電視內容產業與消費者收視權益。

NCC強調，即便是經型式認證的無線網路電視機上盒，若涉侵權行為，經司法機關判決確定，將依法廢止其審驗認證證明。