賞楓、銀杏不用出國 武陵農場帶給你紅黃美景！

武陵農場的銀杏黃了。（武陵農場提供）

2017-11-27 11:57

〔記者歐素美／台中報導〕不用花大錢出國追逐楓紅或銀杏美景！台中市和平區武陵農場也有楓紅及銀杏，每年10月底到12月底是武陵農場賞楓及銀杏的季節，場方表示，不少遊客都是「巷子內ㄟ」，時間到就上山感受如韓劇一般的美景，11月住宿全滿，平日也一房難求。

銀杏葉轉黃十分美麗。（武陵農場提供）

武陵農場副場長李梨瑜表示，武陵農場園區內幾乎到處種有楓樹及槭樹，銀杏則集中在桃花莊後方，目前楓、槭的子已有半數轉紅，銀杏也幾乎都開始轉黃，由於最近幾天下雨，天氣濕冷，預估楓葉及銀杏這幾天會變得更紅或更黃，顏色更加美艷。

武陵農場的銀杏林。（武陵農場提供）

李梨瑜說，楓樹與槭樹的分，主要以果實來區分，楓樹的果實為球形；槭樹則像一對翅膀，如果以葉子來區別，楓樹為互生，槭樹為對生。福壽山農場因海拔較高，楓紅較快；武陵農場的楓槭及銀杏，每年約從10月底開始轉紅或變黃，12月時達到最高峰，一般可持續到12月底。

武陵農場的楓紅。（武陵農場提供）

不少遊客都是每年時間到就會上山賞花或賞楓，李梨瑜說，目前園區的訂房11月幾乎全滿，連平日也一房難求。

武陵農場這幾年也種杭菊，9月至11月杭菊花季及採收期。（武陵農場提供）

除了楓紅及銀杏，武陵農場這幾年也在園區種植杭菊，並烘乾販售，每年9月至11月是杭菊的花季，也是採收期。李梨瑜說，武陵農場因海拔高，少有病蟲害，不用噴農藥，種植的杭菊皆無農藥殘留，有時杭菊採收時，還會邀請遊客一起動手來採菊。