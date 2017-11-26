龍騰太平健走擠爆 音樂會陳雷壓軸

龍騰太平健行活動，今天下午2點半開走，吸引數千位民眾到場參加。（記者陳建志攝）

2017-11-26 17:12

〔記者陳建志／台中報導〕龍騰太平健行音樂會今天下午登場，民眾從楓香林榭步道出發，沿途經貓頭鷹步道、太平古農莊，並可在制高點飽覽整個太平的景色，因天氣晴朗，吸引3、4千位民眾扶老攜幼參加，主辦單位並在終點的頂坪公園安排摸彩和精彩的音樂會，邀請到太平國小弦樂團、小青蛙劇團、無雙樂團接力演出，並由知名歌手陳雷壓軸演唱，讓民眾度過快樂的星期假日。

由太平區公所、農委會水保局、太平農會、立委何欣純服務處、太平興隆社區發展協會、修平科大等單位合辦的龍騰太平健行音樂會，今天下午2時半從車籠埔楓香林榭步道出發，沿途行經貓頭鷹步道、太平古農莊，因天氣晴朗，還有徐徐涼風吹來，相當適合健行，吸引3、4千位民眾扶老攜幼參加。

主辦單位並在終點的頂坪公園，安排摸彩和音樂、舞蹈表演，現場準備電視、藍芽麥克風、腳踏車及在地的知名農產品供民眾摸彩，還邀請修平科大太鼓隊、熱舞社、太平國小弦樂、安娜娜藝術舞蹈團、小青蛙劇團接力演出，吸引爆滿民眾席地觀賞。

太平區長陳小菲表示，車籠埔地區依山傍水，是龍眼、荔枝的主要產地，附近有新坪自行車道、太平古農莊、百年老樟樹、廣興宮等景點，近年在興隆社區發展協會和居民努力下，闢設步道和貓頭鷹巢箱，讓民眾運動健行時還可欣賞生態之美，邀請大家走訪太平。

今天晚上6點30開始，將繼續安排「周游美聲」、「無雙樂團」演出，並由閩南語知名歌手陳雷壓軸演唱，邀請來不及參加健走的民眾，可以一起來欣賞精彩的音樂會。