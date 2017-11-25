公安稽查結合警方專案 9死火場附近揪出2違規套房

2017-11-25 15:29

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市中和日前違建出租套房大火，奪走9條人命，新北市政府召集公安聯合稽查小組，檢討和研擬解決對策，礙於工務局查報違建人力有限，將警方「清樓專案」納入公安稽查編制，透過清樓的家戶訪查作為，過濾人口密集大樓、流動性高出租套房與混合社區，結合治安與公安，加強清查違建；2天稽查下來，就在中和大火火場附近的2棟出租大樓內，發現違規隔間出租套房情形，嚴重影響公安，將強制拆除並嚴懲。

主政公安稽查的新北市消防局說，24日清查中和大火附近及全市30棟大樓，其中11棟疑為隔間出租套房，因無法進入，仍待確認，但在中和大火火場附近的華新街，查獲2棟違規隔間的出租套房，其中1戶還是3到7樓的違章，稽查人員當場通知房東，並經工務局認定違章無誤，近期將強拆並對房東開罰。

新北市公安稽查小組說，發生中和大火的南勢角附近人口密集，周遭區域也是違建出租套房的密集區，大火後公安稽查小組也到火場附近，稽查疑似違規出租套房，並由權責機關要求屋主符合建築物公安、消安等公安規定。

消防局也呼籲房東，勿因節省成本，貪圖小利，使用易燃材料隔間，枉顧房客公安，不僅在火災意外時釀成傷亡，可能也得面對刑責、民事賠償，得不償失；更建議民眾慎選租屋處，留意有無違建、非法隔間，並要求房東設置住宅用警報器及相關消防安全設備。