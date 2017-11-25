來台讀碩士拍電影 中生：擔心回去會不適應

2017-11-25 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕台灣的自由民風，是否也讓中生有了新的思維？政府開放中生來台第7年，熱愛電影的許哲涵來台攻讀第2個碩士，並稱讚台灣愛電影的人很多，而且大學以及師資「水平好」。許哲涵正在拍攝1部以台北為背景的影片。喜歡台灣的她說，「我覺得回去可能會不適應。」

據《中央社》報導，許哲涵過去曾於中國導演姜文的工作室內工作，但在影展中受北藝大學生的作品吸引，因此申請北藝大在台攻讀第2個碩士，她認為，「北藝大一點都不會輸北京電影學院」。許哲涵表示，台灣有許多真心愛電影的人，而不是為了名利而作電影。「台灣讓我沒那麼焦慮，大陸比較急功近利。」

許哲涵表示，來到台灣的中生有許多原因，有的人是因為申請不到歐美學校的獎學金，才來到「次佳選擇」，而有人則是「魂牽夢縈、夙願得償」，但普遍都認為，台灣大學水準整體相當不錯。「台灣老師太敬業了，筆記本內容比學生的還詳細」。而她的母親蘇偉群從汕頭來台探望女兒，作為心理諮商工作者的她表示，「台灣老師的水平好，有文化積澱，有東西方的學識。」

報導指出，中生是台灣目前境外學生最大來源，而106年度的中生來台比去年同期少了22.5％，今年8月也傳出有中國地方台辦軟硬兼施，勸退錄取台灣學校的中國學生，要求不要來台，引發依賴中國學生的學校擔憂。對此，中山大學社會系教授蔡宏政指出，中國對台灣議題都是「特殊處理」，是「國家安全戰略的思考」，反過來說，台灣思考中生議題應以國家層級的整體戰略出發，不應該降格到「不讓學校倒閉」的層級。

蔡宏政認為，教育對於傳遞民主價值觀有其作用，「教育就是思想實驗，鼓勵學生胡思亂想。如果陸生來台，就是讓他理解：台灣人就是這樣在想事情」。但蔡宏政也直言，切勿天真認為中生的政治理念會在來台後改變，因為每個人都有自身政治觀念社會化的過程，即使中生在台有了新經驗，也可能還是會選擇原本根深柢固的信仰。

蔡宏政指出，即使如此，這些擁有「台灣經驗」的中國人愈多，會對台灣的歷史、現實以及內心嚮往更加了解，未來談判時較能對等交往，也就是說，愈多中國人了解台灣，對台灣還是相對有利。