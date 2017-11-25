上課時間「改9時~15時」連署通過 教育部明年初回應

有人就在國發會「公共政策網路參與平台」上提案，將「高中及國中小上課時間改為9點到15點」，並且已經達到連署標準，教育部必須在2018年1月24日前回應。上課示意圖，圖中人物與新聞無關。（資料照，記者張聰秋攝）

2017-11-25 12:04

〔即時新聞／綜合報導〕台灣許多民眾認為，學生的上課時數過長，有人就在國發會「公共政策網路參與平台」上提案，將「高中及國中小上課時間改為9點到15點」，並且已經達到連署標準的5000人，教育部必須在2018年1月24日前回應。

提議者Kevin表示，台灣為全球上課時間最長的國家，一共為10小時，而學生卻因為上課時間過長、家長安排補習時間過長，造成學生1天只能睡5至7小時，導致學生去學校時無法專心學習，且未達到1天睡9至10小時之標準，影響小孩發育，希望能夠藉由縮短上課時數減輕學生的負擔。

許多網友表示贊同，認為教育應該重質不重量，「不要侷限只能在課堂、課本裡學習知識，學校之外的個人發展也很重要」、「孩子真得睡太少，反而沒精神上課」、「減少上課的時間，增加能力探索、社團等課程，培養自己的想法，不是變成抱著書猛嗑的書呆子」。

有人持反對意見，認為太早放學反而增加家長的困擾，「小朋友要去哪？安親班或補習班嗎？還是放任小朋友亂跑或是關在家裡？」、「乾脆孩子都不要上學，在街上流浪好了」、「這是要孩子快樂？還是要長大後痛苦？」、「我是覺得沒那個必要啦，時間改短那些不讀書的會更愛上學嗎？」

但也有網友認為，太早放學根本不是問題所在，「可能成為國家未來棟樑的學童，理應由大人們去配合，為什麼是由這些學童配合大人？」、「以小學來講，現在就是4點，但哪個上班族是4點下班？就算公務員，也是5點」、「放學自己回家就好了啊」。