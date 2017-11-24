未積極爭取軍公教加薪補助 金門縣議會擱置主計處預算

金門縣議員許建中等指出，金門財政「零負債」，也是長期開源節流，靠致力於金酒營運才能創造盈餘，未料竟因此被列入「財政剩餘」不補助對象，形同懲罰「財政模範生」。（記者吳正庭攝）

2017-11-24 23:22

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣議會不滿中央把金門排除在明年軍公教加薪3％案補助縣市之外，今天分組審查107年度縣府預算時，以縣府主計處未能適時向中央表達抗議，決議暫時擱置審議主計處預算。

縣議會並要求縣長陳福海盡速率主計處長王崑龍前往中央協調收回成命，讓金門與其他縣市一體適用補助軍公教加薪，否則不排除在聯席審查時，採取退回縣府明年度總預算的更激烈抵制行動。

縣議會預算審查第2小組由縣議員歐陽儀雄主持，出席縣議員許建中、蔡水游、唐麗輝、陳滄江共同提案，通過暫時擱置審議縣府主計處預算案。

許建中等議員指出，金門每年上繳中央數10億元的菸酒稅，其他如健保費等也未欠繳，此外，縣府還負擔3分之1的金門大橋建橋經費達數10億元。

許建中等議員一致指出，金門財政之所以「零負債」，也是長期開源節流，靠致力於金酒營運才能創造盈餘，才得免於淪為財政窮困縣市，未料竟因此被列入「財政剩餘」不補助對象，形同懲罰「財政模範生」；估計金門需增加的調薪人事費約1億530萬元，中央不補助金門，不合理也讓離島鄉親心寒。

許建中等議員指出，全國軍公教加薪卻要「地方買單」；縣府主計處後續沒有主動、積極向行政院主計總處抗議、爭取公平待遇，因此決議擱置主計處明年度2億餘元預算。