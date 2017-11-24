培育東部護理人才 陳綺貞拍公益微電影勸募

東部護理人力資源招募困難，歌手陳綺貞今年為花蓮門諾醫院擔任代言人，拍攝微電影公益勸募，盼能提供護理學子獎助學金，改善花東護理人力不足的困境。（門諾醫院提供）

2017-11-24 17:18

［記者王峻祺／花蓮報導］東部護理人力資源招募困難，執業人員僅占全國不到5％，花蓮門諾醫院去年展開「東部護理人員培育計畫」，與國內多所護理專科學校建教合作招收公費生，歌手陳綺貞今年受邀擔任代言人，拍攝微電影公益勸募，盼能提供護理學子獎助學金，改善花東護理人力不足的困境。

門諾醫院因應東部護理人力不足問題，去年與馬偕專校護理科建教合作，盼能解決護理師長期不足困境，院方預估5年後，將會有逾80名護理人才陸續加入醫護行列，可望暫時解決花東護理人力荒。

被封為「樂壇文青女神」的歌手陳綺貞，今年為門諾醫院擔任代言人，遠赴西林部落以一襲背包輕裝，向門諾IDS醫療巡迴車招手示意，象徵將自己、民眾及護理人才與門諾的巧遇，化為「永恆的瞬間。」

「你的幫助，可以幫助更多的人來救更多的人！」陳綺貞影片中不斷呼籲，期望在花東人口老化的情況下，讓護理人力能夠獲得補足，除鼓勵在地學子畢業返鄉就業外，也邀請大眾捐款支持，尋找共同實踐助人的意義。

門諾醫療法人所屬機構公共事務總監周恬弘說，陳綺貞的形象正面又獨立，自小學習音樂的她，背後有著偉大母親的默默支持，在逐步完成夢想並成為傑出音樂人後，持續善用大眾賦予公眾人物的力量，為許多公益團體發聲與代言。

他強調，東部護理培育計畫的精神，就是期待孩子們在離鄉求學後，一畢業就能被賦予「回鄉助人」生命意義，「培育」是條漫漫長路，希望未來能夠每年培育約30名學子投入護理職場，穩定東部護理人力需求及提升整體醫療照護的品質。