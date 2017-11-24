烏日第一公墓綠美化遲未動工 引住戶質疑

2017-11-24 16:10

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市府於去年底宣佈將進行位在烏日五光路旁第一公墓綠美化工程，但至今已快1年，附近住戶發現第一公墓根本沒有任何的動工跡象，而且雜草叢生，市議員吳瓊華表示，第一公墓1年前跟1年後都一樣遍地野草，市府應加速進行綠化美工程，讓住戶早日擁有綠地。

烏日公所解釋，並非沒有動工，而是第一公墓的綠美化工程需要兩階段，第一階段為地上物的遷移，已在今年6、7月遷移完成，目前正進行招標作業，動用空污基金的預算286萬，預計今年底動工，明年3、4月就可完工，請民眾放心。

烏日第一公墓公告禁葬已逾20年，廣達4000多平方公尺，由於已禁葬，鮮少清理因此雜草叢生，附近住戶希望能進行遷葬，並善用該空地，進行綠美化，以改善當地環境，也讓附近住戶們可增加一個休憩點。

市長林佳龍於去年12月到第一公墓視察，允諾動用350萬元第二預備金進行遷葬的補償，讓第一公墓成為烏日第一處啟動遷葬綠美化作業的公墓。

一位住在附近住戶表示，距離市長林佳龍到第一公墓視察的時間已快1年，但是第一公墓的現況1年前跟1年後沒有兩樣，一樣到處是野草，很擔心市府並沒有要執行綠美化的工程，又要讓住戶們繼續面對此一雜亂的環境。

市議員吳瓊華表示，由於近1年來市府都未有動作，住戶一再反映，指第一公墓綠美化工程不動如山，不但未看到一片綠色，出現眼前還是雜草叢生，讓住戶相當擔心，市府是否不執行該項工程，她表示，1整年都未有任何動作，是否進度太慢，呼籲市府儘速施工，讓住戶安心。