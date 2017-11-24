少棒選手單日投球數爆表 綠委要體育署明訂標準

2017-11-24 13:07

〔記者彭琬馨／台北報導〕重光盃日前發生龜山國小學童單日投球數高達209球的惡例，引發群眾譁然。民進黨立委黃國書今表示，國體法第15條有明確規範選手出賽限制，體育署卻搞錯立法精神，呼籲體育署訂定更清楚的執法標準，避免年輕球員身體因過度使用，「小時了了、長大卻報銷」，影響日後生涯發展。

2017第九屆重光盃全國少棒錦標賽22日落幕，獲得冠軍的龜山國小竟傳出讓同個投手分別在上下午投了57球與152球、共209球的惡例，引起社會關注。民進黨立委黃國書、蘇巧慧、張廖萬堅今召開記者會，呼籲體育署應積極落實國體法規範，保障選手出賽的身體狀況。

黃國書拿出世界各國主要棒球國家，針對不同年齡層選手訂定的單日球數上限表示，即便是美國棒球產業如此發達的國家，青棒最多也只能投105球，209球對少棒選手來說根本「創世界紀錄」，呼籲體育署應做更明確的執法規範，別讓少棒選手因投球數過多、影響未來發展。

蘇巧慧也說，重光盃雖然由棒協舉辦，並非體育署主辦，但學校體育也是體育署負責範圍；蘇巧慧說，國體法第15條中的規範，並未規定選手出賽要與學校課業綁在一起，呼籲體育署不要錯置立法精神。

台大醫院物理治療師陳星宇指出，體能與肌力疲勞累積所造成的傷害，也是運動員報銷的主因之一，投球數目限制行之有年，希望體育署能積極落實。