爭設墾丁轉運站 縣府挨批「攤販擋候車亭怎不處理？」

墾丁轉運站引發不少環保人士及居民反對。圖為日前抗議畫面。（資料照，記者蔡宗憲攝）

2017-11-23 22:03

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春轉運站好不容易回到原站候車，爭議多時的墾丁轉運站設置問題，這幾天又在恆春地區引發熱烈討論，有網友影射屏東縣政府以「候車亭」名義，向交通部爭取4500多萬的「轉運站」補助是「騙錢」行為，批評「滿街候車亭被攤販阻擋，怎不先處理」？縣府城鄉處罕見大動作在網路上發文澄清，強調規劃8席月台，並配置乘客候車、售票空間與公共廁所，確實以「轉運站」申請，要民眾勿再揣測及誤解相關資訊。

計畫設置在大灣遊憩區的墾丁轉運站，不斷遭到環保人士及部分居民反對，除了質疑站體恐遮蔽海景及草地，而縣長潘孟安在縣議會答詢時，提到「以現有廢棄的兩座建物加以修繕作為候車亭，但為了向交通部爭取補助，所以才用『轉運站』的名稱」，反對人士近日在各大社群網站認為屏縣府「騙補助」。

面對民眾質疑交通部補助問題，城鄉處在臉書社群澄清說，依據交通部公路總局訂頒「公路公共運輸提昇計畫補助規定」，轉運站至少需建置3月台數，應以建築物方式提供完善候車空間，並至少應配置乘客候車、售票空間與公共廁所，這是「轉運站」與「候車亭」兩者的差異。所以本案規劃設置8席月台，並配置乘客候車、售票空間與公共廁所，是以「轉運站」申請，且計畫經費僅是初步框列。

縣府強調，計畫經費除了用於轉運車道、遮棚工程，並有效利用舊建築體，進行室內建築空間改善、無障礙設施建置及旅客服務設施提供。另依據5月8日地方說明會民眾意見，將一併辦理戶外人行空間串聯、照明計畫、綠美化植栽等工項，計畫完成後，確有助於提升恆春半島公共運輸及觀光產業發展。

對於屏縣府大動作澄清，長期關注墾丁轉運站設置問題的恆春律師張怡、居民許耿睿等人說，墾丁大街就有許多「候車亭」，重點是乘客候車總是遭違規攤販阻擋，公部門不思解決候車亭遭霸佔問題，只想向中央政府騙補助蓋「更大的候車亭」，實在是倒果為因的作法，將持續號召全國民眾反對到底。