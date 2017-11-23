澎湖篤行十村歷史建築 展開時光迴廊修復工程

2017-11-23 13:27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕全台灣最早形成的眷村篤行十村，位於澎湖馬公本島西南側，前身為日治時期澎湖島要塞司令部和馬公重砲兵大隊軍官宿舍。二戰後改為澎湖防衛司令部軍官眷舍，除了是歷史建築之外，也規劃為澎湖眷村文化保存園區。

由於篤行十村為澎湖最後的日式宿舍群，保存完整，但因大部分為木構房舍，不堪歲月折損，多處呈現毀損狀態，因此澎湖縣政府文化局向文化部爭取經費，進行「歷史建築篤行十村時光迴廊等9戶修復工程」，總經費1億40萬1676元，中央補助9036萬1508元，縣配合款1004萬168元。

計畫範圍包括新復路2、4、6、8、10、12號，及新復路1巷1、3號、復國路1號共9棟眷舍。106年9月30日申報開工，工期900日曆天，預定完工日期為109年4月。

未來包括新復路2、4、6、8、10、12號，定位為「時光迴廊」，聚焦傳統日式建築及家居生活氛圍，周邊之菜園配合作為休閒農業體驗區，期創造出獨特之樂活、慢活之體驗情境。

至於新復路1巷1、3號官廳，則規劃作為「藝文展演空間」，除積極搜羅老故事、舊照片，具體展示篤行十村過往生活之足跡外，並作為藝文團體創意交流之空間。復國路1號則規劃作為「永續建築工法展示館」，透過日式建築工法之展陳與解說，達成篤行十村建築與空間永續經營目標。