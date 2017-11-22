找回蓋石板屋技術 卓溪布農族漢子感動到快哭

卓溪鄉重建布農族傳統的石板家屋，工作坊今天「完工」，這棟家屋規模較小，高度僅約150公分，比小孩子高沒多少，但屋內地板比室外還低。族人說，石板屋故意蓋低，得彎腰才能進屋，還具有防衛敵人的功能，入侵者「一彎腰，人頭就準備落地」。（記者花孟璟攝）

2017-11-22 20:05

〔記者花孟璟／花蓮報導〕找回幾乎被遺忘的石板屋興建技術，花蓮卓溪鄉21位布農族青壯族人參加「拉庫拉庫溪流域布農族傳統營建技術課程」，花了3週在鄉公所草地廣場搭建一座長寬14.8呎、10.6呎，高5.5呎的縮小版石板屋，今天落成並舉辦結訓典禮，參與學員們都迫不亟待，希望早日回到八通關越嶺道上的「佳心」舊部落修復傳統家屋！

花蓮縣文化局委託國立台東大學南島文化中心辦理「拉庫拉庫溪流域布農族傳統營建技術暨佳心舊社地景修復試作計畫」，3年計畫從今年7月啟動，除進行拉庫拉庫溪流域舊部落的基礎研究及調查，更計畫回到舊部落重建石板屋。

計畫主持人台東大學南島文化中心主任蔣斌說，拉庫拉庫溪流域的布農族巒社、郡社群，早在1930年代就被日本政府「集團移住」到山下，曾住過舊社的耆老當時還是6、7歲小孩，被問起「石板屋怎麼蓋」都說不清楚，營建技術幾乎失傳。

因此本月6日開訓的課程，除找來南投縣信義鄉還會蓋石板屋的布農族人伍玉龍、以及辦過多次石板屋工作坊的屏東排灣族藝術家撒古流擔任師資，還特別安排耆老帶學員重回舊部落，到了現場看到舊屋遺跡，原本破碎片段的回憶也被喚起，會開始告訴年輕人這些東西如何做、怎麼完成。

石板屋今天蓋好完工並舉辦結訓典禮，上台分享的學員Sauli Tanapima（高新興）說，這3週「和老婆說不到2句」、天天待工地，就是要親手把石板屋蓋起來，看到屋子漸漸站起來，他感動得差點掉眼淚，讓台下的族人都呼應「大家都一樣啦」！

蔣斌說，花蓮縣文化局的「拉庫拉庫溪流域布農族傳統營建技術暨佳心舊社地景修復試作計畫」為期3年，在營建工坊結訓後，明年1月就要上八通關越嶺道4.5K的佳心舊部落，在駐在所平台下方約15分鐘路程，已選定一處相對完整的家屋遺址進行重建，旁邊還預計闢小米田，明年上半年的計畫就要把佳心家屋完成。

他說，計畫後面的2年，還包括會在佳心附近的其他地點找幾間較完整的家屋來重建，並修整步道，他說，最困難的是要在國家公園範圍內「重新把小米種回去」。他說，還好現在國家公園態度也比過去開放，未來這項計畫還得努力嘗試、突破困難，許許多多的「第一次」就像「摸著石頭過河」，需找出最好的處理方式，並希望國家公園與部落共管的相關機制，透過計畫得以逐步成型。