雲嘉農地被劃農業發展區 立委：像被判無期徒刑

民進黨立委陳明文今天指出，嘉義縣那麼多農地被劃為農業發展區，像是被判死刑。（記者吳欣恬攝）

2017-11-22 15:24

〔記者吳欣恬／台北報導〕國土計畫法草案中，全台農業發展區共79萬公頃，立委卻指出，如果農委會無法提高農民所得，大量土地被劃為農業發展區的農業縣市將形同「被判無期徒刑、不得假釋」，甚至是死刑。

立法院經濟委員會今天審查農委會預算。民進黨立委陳明文指出，全台農地79萬公頃，嘉義縣就要劃設7.04萬公頃。以全國來看，新北市0.61萬公頃、台北市0、基隆市0.1公頃，雲林7.75萬公頃。他質疑，為什麼嘉義縣就要貢獻18.72%的農業發展區？

陳明文說，嘉義縣總面積約19萬公頃，扣掉阿里山、大埔、番路、梅山等山區約10萬公頃，平地剩不到9萬公頃，扣掉劃為農地的7.04萬公頃，城鄉發展的區域不到1.9公頃，將會使嘉義縣的產業用地、都市發展完全被受限。

陳明文說，農委會把嘉義縣和雲林縣定義為農業縣，所以劃設這麼多農地，農業縣就必須要肩負全國糧倉的責任。但陳明文說，台灣農業的問題絕對不是在農地，不是農地劃定後就能農用，農業問題還是人，沒人從農，農村人口流失，農地在那邊也是廢耕，人的問題國土計畫都沒有考慮到。

陳明文說，雲嘉農地劃定為農業發展區的話，等於要負起工商業縣市的糧食，有公平嗎？他認為要考量土地正義、工商發展，工商業縣市的土地大漲價，1坪幾十萬甚至數百萬元，但嘉義和雲林永遠農地就是農地。

他指出，農委會應該要想出一套真正提高農民所得，提升農業產值的方式，才讓人覺得劃設為農地，土地就有價值，「不然等於一輩子被判死刑」，永遠沒機會發展。

民進黨立委蘇震清接著說，陳明文只講雲嘉，沒有提到蘇的選區屏東，不夠義氣。蘇震清說，屏東農業發展區8.1萬公頃，其中其中6萬公頃是第一類特農區，屏東縣像被判無期徒刑，不得假釋。

蘇震清說，劃設這麼多特農區，從事農業生產，但果賤傷農怎麼辦，他說真的不公平，農委會應提高農民生活，不然是讓農業縣市有苦說不出

農委會主委林聰賢說，全國農業發展區面積，是從都市跟非都市用地彙整出來，內政部在開公聽會，有發現數字未經進一步協調和討論，只好說是農委會給的。但站在農委會的立場，對農業發展區的數字尚未有定見，應跟地方政府好好來談，各縣市有自己的城鄉規劃，有自己的內容。

林聰賢說，土地的分配，政策要做統合，農委會會為農民爭取最大福祉，農地要保障，對地補貼，留著的土地才有價值，承擔的責任透過生態補償

民進黨立委蘇治芬則說，雲林身為農業大縣，保有農地她很引以為榮，她不認為農業大縣一定要變工業用地。但她也說鄉村確實也出現很多現象待克服，期待農委會何改革，讓農業大縣的縣民以身為農民為榮，讓農業成為有尊嚴的行業，塑造它的價值。