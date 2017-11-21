補用電缺口！台電大潭電廠擴增機組明年啟動

2017-11-21 21:29

〔記者林菁樺／台北報導〕全亞洲最大的天然氣電廠大潭電廠去年斥資63億元設置兩部「緊急」單循環機組，盼解決夏季供電燃眉之急，卻拖到8月底才上陣，救援「慢半拍」；台電預定，明年中要撥超過100億元預算，擴增複循環機組，屆時供電量將攀升至100萬瓩，盼趕在2022年供電缺口前商轉，至於大潭八、九號機組若如預定時程完工，大潭將成為全球最大天然氣電廠，但能否如期供電，第三天然氣接收站仍是變數。

今夏供電吃緊，原被視為救援投手的大潭七號機組，因試運轉不順利，最後僅勉強趕上夏季尾聲上線，救援慢一步。

台電大潭電廠廠長郭天合說，七號單循環機從決標至併聯約8個月，依台電過去採購流程，不可能有這種「創世界紀錄」的速度，而試俥（試運轉）不順利，是因為廠商奇異公司與台電對於這套機組不夠熟悉、處於摸索階段，兩部單循環機已於九月底、十月中接受系統調度。

至於七號機第二期的複循環機組，台電已預定107年中要撥出百億元預算招標、2021年商轉，發電量可望從目前的60萬瓩躍升至100萬瓩，趕在行政院口中2022年供電缺口前，替穩定供電助一臂之力，而發電效率也將突破60%，是所有機組之冠。

根據台電規劃，大潭後續還將新增八、九號機組，但中油卡關中的第三天然氣接收站，成為能否如期供電的最大問號；台電表示，目前大潭1到7號機，每小時需要660公噸天然氣，台中接收站海管每小時能供給的最大量為900公噸。

海管若能擴充可能為第三天然氣接收站卡關解套，不過，台電副發言人徐造華強調，評估權責在於中油公司，據了解，這條海管不只供氣給大潭，也供給油廠、民營電廠等其他客戶，運量已幾乎飽和，若海管能擴充，以台電立場當然樂觀其成，但評估權責在於中油公司。

另外，台電表示，未來八、九號機於2022年、2024年商轉後，將成為全球單一燃料最大天然氣廠，裝置容量可超越720萬瓩。